Despre planurile și sinceritatea candidaților independenți

Deși minciuna este inevitabilă în politică, nici unul dintre independenții abordați de TIMPUL nu recunoaște că ar fi spus vreo minciună urâtă

Până la sfârșitul perioadei de depunere a actelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, în cele 51 de circumscripții uninominale, au fost înregistrate 401 grupuri. Mai bine zis, atâția moldoveni vor să devină deputați. Printre ei se numără și mulți candidați independenți, care, dacă vor ajunge în legislativ și nu vor adera la viitoarea coaliție de guvernare, nu vor putea schimba nimic în R. Moldova. Nici spre bine, nici spre rău. Încercând să înțelegem intențiile acestor oameni, TIMPUL i-a provocat pe mai mulți candidați independenți să răspundă la următoarele întrebări:

1. De ce doriți să deveniți deputat?

2. Ce putere de decizie credeți că veți avea în cazul în care nu vă veți alia majorității parlamentare sau veți accepta să slujiți oricui va conduce R. Moldova?

3. Care e cea mai mare minciună pe care ați spus-o în viață?



„Am reușit și sunt sigur că voi reuși”

„Identitatea națională românească a fost, pur și simplu, suprimată”

„Bineînțeles că nu vom avea forță decizională”

„O să fiu în opoziție”

„Cred că voi fi o persoană care atenționează problemele”

„Pledez pentru Unire”

1. Nu am visat niciodată să devin deputat. Am pus un material pe blog, despre care am scris că, în anii `90, am fost înaintat în calitate de candidat, dar atunci am cedat altcuiva. Din 2007 sunt primar. În perioada asta mi s-a propus să candidez, dar nu am avut dorință niciodată. Acum consider că am atins un nivel de cunoștințe și experiență destul de bogat, pentru a putea contribui la perfecționarea cadrului legislativ și la producerea altor practici mai productive. La noi totul este politizat, viața publică și, mai ales, sfera economică este destul de ineficientă. Și, ca să reușești aici, trebuie să cunoști care sunt barierele în calea dezvoltării republicii.2. Al treilea mandat lucrez cu tot consiliul în opoziție și să știți că toate proiectele noastre sunt votate până la urmă. Am reușit și sunt sigur că voi reuși, dacă voi fi ales. Consider că Blocul ACUM nu m-a înaintat pentru că se tem că eu voi fi totuși un deputat independent.3. Toți copiii spun minciuni. Sunt medic de profesie și mă interesează și psihologia, însă, de când sunt matur, m-am străduit să nu spun minciuni. Mult timp credeam că, dacă voi spune minciuni, voi fi altul. Acum nu spun minciuni, poate doar tac... despre ceva.1. Vreau să reînnod firul, care s-a rupt în 1993, când au venit comuniștii Imperiului Rus, care au oprit ascendența mișcării de renaștere și eliberare națională. După ce am votat tricolorul, suveranitatea și independența R. Moldova, nu s-a mai produs nimic aici. Cel mai grav este că identitatea națională românească a fost, pur și simplu, suprimată. Acum vreau să continui acea cale, pentru că nu am dat încă acea bătălie.2. Pentru mine și colegii mei din Mișcarea Civică Europeană, din Convenția Eurounionistă, este important să facem o breșă și, cel puțin, o voce românească, unionistă, europeană și antioligarhică, ca să se regăsească în Parlament. Să avem o tribună parlamentară, să nu ajungem la situația în care Dodon să ne scoată în afara legii.3. De regulă, nu spun minciuni. Aceasta este un mare minus al unui politician.1. Ținând cont de poziționarea geografică a R. Moldova, care este hotarul lumii slave și al Europei, R. Moldova are nevoie de securitate. Fiindcă ne confruntăm cu separatismul și cu partidele politice, care îl încurajează, ar fi nevoie de un parlament cu o componență nouă, care ar avea curaj și discernământ. Ne găsim pe ultimul tren, care se numește libertate, democrație și europenism. Sunt român, unionist și cred că, la tribuna parlamentului, vom pleda pentru acest ideal sfânt: Unirea cu România. De aici se vor îmbunătăți lucrurile sub aspect social, economic și științific. România va crea și pentru noi, basarabenii, o umbrelă unică, unde omul se va simți liber, liniștit și vom putea împreună să realizăm o Românie Mare.2. Am putea să atenționăm factorii externi, ambasadele, instituțiile europene, guvernul și parlamentul de la București, dar bineînțeles că nu vom avea forță decizională.3. În 2007, la alegerile locale, când am crezut că ne vom debarasa de comunism, spuneam peste tot că vom dezrădăcina definitiv comunismul în R. Moldova. Probabil, atunci am mințit.1. În primul rând, vin cu un mesaj de reunificare a țării. În al doilea rând, pentru posibilitatea de influență a unei baze legislative pentru unificarea la prima etapă, dacă nu vorbim despre unificarea țării astăzi, am putea face măcar unificarea sistemului educațional. În al treilea rând, am o experiență bună pentru a realiza aceste obiective în mod practic, deoarece toată viața am activat în domeniul educațional și știu că aceste două probleme sunt fundamentale - cea de identitate și de dezvoltare. De aceea, pentru viitorul acestui neam, am să realizez aceste două lucruri.2. Sigur că nu voi face parte dintr-o majoritate parlamentară. O să fiu în opoziție, de aceea puterea de decizie este mai mică. Dar este important ca mesajul unionist să fie readus în Parlamentul R. Moldova, așa cum este adus astăzi în Parlamentul României.3. Am spus copiilor să nu mănânce dulce, pentru că le vor cădea dinții, dar dinții se schimbă la copii, la o anumită vârstă, indiferent de faptul că mănâncă sau nu dulce.1. Am analizat corpul de deputați și am ajuns la concluzia că nu trebuie de apreciat pe fiecare în parte și, dacă fiecare o să fie un domeniu pe care persoana respectivă îl cunoaște, atunci va fi rezultat în toate domeniile, dacă nu se va rezolva totul după criteriile de culoare.2. Cred că, la prima etapă, voi fi o persoană care va atenționa problemele, necesitățile de a face unele schimbări și pentru a elabora legi noi. Cred că se poate ajunge la un rezultat.3. Probabil, când eram mic, a fost ceva copilăresc, dar după majorat mă strădui să nu spun minciuni. Mai degrabă pot să nu spun ideea până la capăt, pentru că nu vreau să mint.1. Nu mi-am dorit lucrul acesta, dar știu ce înseamnă să lupți în condițiile R. Moldova. Am refuzat oferta de a deveni deputat de vreo trei ori și totuși m-au convins prietenii din corpul academic și am acceptat. Pentru că îmi pasă de ceea ce se întâmplă în R. Moldova, de procesele negative pe care le înregistrăm an de an. Este o dinamică foarte nefericită pentru statul nostru. Am o experiență bogată de lucru în domeniul dreptului, vreau să influențez procesele și să facem o justiție corectă, să combatem corupția, să creăm un câmp pentru a atrage investitorii străini și a crea locuri de muncă bine plătite. Investitorilor străini le e cam frică să vină în R. Moldova. Unica soluție de a ne apropia de UE este să o facem prin intermediul României, căci suntem un sânge. De aceea pledez pentru Unire.2. Nu am fost niciodată membru al vreunui partid. Dacă s-ar crea o majoritate care va propune să ne unim cu România, unde există un trai decent, pensiile și salariile sunt de patru-cinci ori mai mari, iar PIB-ul este de vreo 16 ori mai mare, voi fi și eu acolo.3. Cea mai mare minciună am spus-o anul trecut, la universitate, la un atelier de lucru. Când am fost întrebat unde și ce face feciorul meu, care era într-o deplasare în China, le-am răspuns că își face studiile, cu o fetiță, la Universitatea româno-americană și că s-a dus să-i ceară mâna. La urmă, le-am spus cine e cuscrul meu și că vom avea 50 de mii de chinezi la nuntă. Atunci am fost sunat de mai mulți oameni, care m-au întrebat unde voi face nunta cu atâția chinezi. Le-am răspuns că voi alege o livadă din Anenii Noi.