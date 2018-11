Destinații excentrice de revelion. Cât costă o noapte în sigurul hotelul din lume unde poti dormi printre rechini

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu ce are la bază dinţii copiilor de neanderthalieni ce au trăit în urmă cu 250.000 de ani în Franţa dezvăluie iernile grele prin care au fost nevoiţi să treacă locuitorii Europei din acea perioadă.

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Pe lângă cele două dormitoare, nivelul superior are o baie cu cadă orientată spre ocean. Dar asta este doar unul dintre numeroasele facilități all inclusive. Există un majordom și bucătar-șef pentru fiecare apartament, un instructor de fitness la cerere. Clienții pot beneficia de tratamente spa și au la dispoziție ski-jet-uri pentru a face sport pe creasta valurilor.

Întreaga vilă pe două nivele este din oțel, beton și acril și poate adăposti 9 oaspeți. De la nivelul superior poate fi admirat oceanul, în toată splendoarea sa. De asemenea, complexul are o sală de gimnastică și o zonă pentru detalii de securitate.

Oaspeții pot ajunge la The Muraka prin intermediul unui hidroavion privat, într-un debarcader privat sau în barca cu motor de la stațiunea principală, pe care le pot folosi pentru restul sejurului. Locația, sa departe de complexul principal, oferă intimitate totală.

Situat la mai mult de 5 metri sub nivelul mării, în mijlocul Oceanului Indian, și dotat cu ziduri de sticlă, The Muraka este practic un acvariu pe două nivele, unde clientul poate adormi liniștit după o partidă de pescuit, pentru ca apoi să se trezească înconjurat de corali.

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

