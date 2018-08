Detalii îngrozitoare, care vă pot afecta emoțional, despre crima dublă din raionul Soroca

Cele două femei, mamă şi fiică, din raionul Soroca, ar fi fost arse de vii, acestea fiind inconştiente în momente în care suspectul încerca să-şi ascundă urma. Mai mult decât atât, în timpul interogatoriului, individul de 22 de ani a recunoscut şi o altă crimă săvârşită în 2012. Despre acest lucru a anunţat şeful Direcţiei Combaterea Crimelor Grave INI, Igor Zglavuţa.

Tragedia s-a întâmplat la începutul lunii iulie, într-o pădure situată între satele Pârliţa şi Dumbrăveni de pe traseul Soroca-Floreşti, dar crima a fost descoperită abia acum. Primul cadavrul a fost descoperit pe 1 august. În jurul acestuia oamenii legii au găsit mai multe lucruri arse. Ulterior, în data de 4 august, în urma unei cercetări suplimentare a zonei, poliţiştii au descoperit cel de-al doilea cadavru la o distanţă de aproape un kilometru.

În urma unei informaţii operative a fost reţinut un suspect. E vorba de un tânăr de 22 de ani, care în urma discuţiilor şi-a recunoscut vina pe deplin. Bănuitul a declarat că victimele l-au rugat să le ia cu maşina şi să le ducă până în preajma oraşului Soroca. Între timp între cei trei a apărut un conflict spontan care s-a sfârşit tragic.

„Și cum alergam eu după dânsa, am ajuns-o din urmă și am lovit-o cu pumnul la cap. Ea o căzut jos. Am venit la mașină ca să mă duc înspre casă. Când m-am urcat în mașină, am văzut-o pe cealaltă la vreo 200 – 300 de metri de la mașină. Ea o fugit, m-o amenințat că ele o sunat și nu știu ce, că o să mă găsească. Și eu am ajuns-o din urmă și am lovit-o. (…) O început a plânge, o zis că îți fac tot ce vrei numai dă-mi pace să mă duc acasă. Și i-am zis să aibă relații sexuale și ea o dat acordul. După asta am urcat în automobil și am ajuns la 20-30 de metri și am lovit-o cu automobilul. Și de acolo am apucat-o de mâini și am adus-o aici, în locul ista. (…) M-am întors înapoi la automobil și am găsit o sticlă de plastic și cu un șlang (furtun n.r.) de silicon am scos aproximativ un litru de benzină. Am venit și am stropit-o cu benzină și am aruncat și șlangul”, povestește suspectul.

Mai mult decât atât, acesta a declarat că în 2012 a omorât şi o altă minoră în vârstă de 15 ani, care până astăzi figura pe lista persoanelor dispărute fără urmă.

Individul a declarat că se afla alături de fată când aceasta ar fi căzut de pe bicicletă şi s-ar fi rănit grav. Speriat, suspectul i-ar fi aruncat corpul într-un iaz din preajma localităţii Dumbrăveni.

Oamenii legii au efectuat verificări şi au descoperit oseminte în iazul şi locul indicat de suspect. Expertiza va demonstra dacă acestea aparţin fetei dispărute în 2012.

Suspectul riscă închisoare pe viaţă.



Sursa: voceabasarabiei.md