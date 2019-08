Detalii șoc din cazul Caracal! Cum și-a modificat Dincă mașina pentru a-și sechestra victimele

Ies la iveală noi detalii șocante din cazul Caracal. Monstrul Gheorghe Dincă a avut un plan bine pus la punct înainte de a trece la acțiune. Este vorba despre un detaliu incredibil care abia acum a ieșit la iveală.

Gheorghe Dincă a acționat cu premeditare înainte de a le răpi pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Monstrul din Caracal și-a făcut un plan special pentru a-și putea sechestra victimele.

Sunt detalii incredibile care abia acum ies la iveală. Gheorghe Dincă pare un personaj desprins din filmele horror, un tip care și-ar fi planificat meticulos toate acțiunile.

Dacă inițial, în cadrul audierilor, inculpatul a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra, pe 25 iulie, în jurul orei 12,00, la domiciliul său, printr-o metodă extrem de dură, pe urmă, relaxat, a povestit și cum i-ar fi ars corpul într-un recipient special.

Despre butoi, specialiștii aveau să anunțe lucruri extrem de ciudate. ”La o analiză atentă, se poate observa clar că acel recipient este conceput pentru incinerare. Are anumite orificii ce dau de înțeles acest lucru, orificii larerale pe unde întră aerul și automat se produce o accelerare de ardere. E clar că a fost gândit pentru a ucide, în momentul în care a fost realizat. Nimic nu este întâmplător acolo”, au caracterizat persoane specializate.

Pe de altă parte, din ultimele declarații ale unor persoane care au intrat în contact cu el, se pare că nu doar butoiul a fost conceput pentru acte criminale, ci și autoturismul cu care își acosta victimele.

Din spusele unei tinere care a refuzat să meargă cu el spre casă, Dincă avea un element șocant în mașină. Mărturia tinerei e de-a dreptul șocantă. ”M-a abordat în stație. Eram cu încă alte două persoane și a insistat să mă ducă la destinație. Nu mi-a plăcut că era insistent și l-am refuzat, în plus, îmi aduc aminte că am văzut la scaunele din spatele autoturismului un grilaj de metal! Am fost îngrozită. Am zis că mai bine aștept autobuzul și bine am făcut. Doamne ferește, cine știe ce putea să mi se întâmple”, a spus o fată, sub protecția anonimatului, în presă.