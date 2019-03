Dezacord major între SUA, Rusia și Germania privind gazoductul Nord Stream 2

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Cercetătorii americani au aflat de câte ore de somn are nevoie o femeie, în comparaţie cu un bărbat.

Frunzele verzi de urzică au o valoare nutritivă excelentă. Bogate în minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) și vitamine (A, B, C, E, K), ele suprimă pofta de mâncare, motiv pentru care sunt ideale în curele de slăbire.

Horoscop 8 martie 2019. Zi plină de dragoste, pentru mai multe zodii. Săgeata lui Cupidon lovește precis și exact la momentul potrivit. Cine are curajul să facă primul pas va avea parte de clipe unice. Sufletul-pereche e mai aproape ca niciodată.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

O echipă internaţională de astronomi, condusă de studentul Ashley Chontos de la University of Hawaii, a anunţat confirmarea primei exoplanete identificată de misiunea Kepler a NASA.

Declarația lui Andrei Năstase despre pretinsa fraudare a alegerilor demonstrează faptul că acesta nu are simțul măsurii. De această părere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul Național. În opinia sa, comportamentul irațional al lui Năstase...

Administraţia Trump argumentează ca Nord Stream 2 ignoră agresiunile Rusiei, mai cu seamă invadarea şi anexarea Crimeei. Mai mult, în opinia americanilor, proiectul răsplăteşte Gazprom, deţinut în majoritate de guvernul rus. În replică, Berlinul şi responsabilii proiectului invoca necesarul de energie în continuă creştere al Europei. Germania este pe cale să renunţe la termocentrale şi energia nucleară, dar nu dispune încă de suficientă energie verde. Ulrich Lissek, purtător de cuvânt Nordstream: “Trecerea sistemului energetic european de la cărbuni și nuclear la energii regenerabile are nevoie de o tranziție, iar gazul este puntea perfectă, indiferent de unde provine.” Până una alta, proiectul merge înainte cu toate motoarele pornite.

Kurt Volcker, US State Department: “SUA și-au făcut cunoscută opinia că proiectul ar trebui amânat. Nu există rațiuni pentru continuarea lui. Nu sporește diversitatea furnizorilor de gaze pentru Europa, nu sporește diversitatea rutelor de transport ori a mijloacelor de livrare. În schimb, ocolește Ucraina și alte state din estul Europei, amplificând influența geopolitică a Rusiei asupra acestor țări.”

La cei 1.200 de kilometri ai săi, Nord Stream 2 este cea mai lungă conductă subacvatică din lume, cu un cost de realizare de opt miliarde de dolari. Împreună cu Nord Stream 1, care este deja construită, proiectul promite să ducă anual - pe sub Marea Baltica - 110 miliarde de metri cubi de gaz rusesc până în Germania - şi de acolo către alte state europene. Conducta evită rutele din Europa de Est, în condiţiile în care - în prezent - cea mai mare parte a gazului rusesc ajunge în Germania prin ţevi care traversează țări precum Polonia şi Ucraina. Odată cu rutele alternative, aceste state pierd sumele plătite pentru tranzit.

Preşedintele Donald Trump atacă neobosit, şi până acum fără rezultat, proiectul Nord Stream 2, prin care ruşii vor livra gaze Germaniei pe sub Marea Baltică.

