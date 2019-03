Dezamăgirea continuă pentru votanții Blocului ACUM! După ce a refuzat să preia guvernarea, acum blocul va dispărea cu totul

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Mai multe străzi din Orhei, inclusiv trotuarele, sunt măturate și spălate cu apă și șampon special astăzi, în cadrul unei ample acțiuni inițiată de Primăria municipiului Orhei. Aceasta are loc la doar câteva zile după finalizarea unei importante acțiuni de...

Gazele naturale nu se vor scumpi, chiar dacă preţul de import al acestuia, livrat de Gazprom s-a majorat în primele trei luni ale acestui an cu 25 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să...

Membrii blocului ACUM se vor diviza in doua fractiuni in viitorul parlament si vor incerca sa convinga celelalte partide sa voteze cu ei proiectele pe care le pregatesc, iar ei, la randul lor vor vota initiativele care o sa le convina. Asta a declarat aseara reprezentantului blocului politic, Igor Munteanu la emisiunea InProfunzime, care a mai spus ca zilele trecute, colegul sau, Alexandru Slusari ar fi fost sunat de cei de la PD, insa nu le-ar fi raspuns la telefon.

