Dezastru pentru Kaufland! Lovitură năucitoare primită de la Carrefour

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

Nici Lidl nu stă foarte rău. În perioada 2015-2018, acesta alături de Kaufland au deținut, împreună 20%, din piaţa de profil. În 2015, Lidl avea 5% din piaţă, iar în plus cu trei procente, fiind din acest punct de vedere al treilea lanţ de retail din piaţă.

Trebuie menționat că înainte de achiziționarea lanțului Billa, francezii controlau 9,5% in piața de profil, față de cele 13 procente deținute de cei de la Kaufland. “Retailerul german operează în momentul de faţă 121 de hipermarketuri la nivel naţional şi a raportat în 2017 afaceri de 10 miliarde de lei , în timp ce Carrefour are 344 de unităţi pe mai multe formate (35 de hipermarketuri Carrefour, 219 magazine Carrefour Market, 49 magazine Carrefour Express Verde si Contact, 41 magazine Carrefour Express Portocaliu)”, a susținut sursa citată.

Mutarea cheie făcută de Carrefour care a achiziționat în 2015 cele 86 de supermarketuri Billa ar putea reprezenta o schimbare a raportului de forțe în clasamentul retailerilor din punct de vedere al cotei de piaţă. Potrivit unui raport „Grocery retail in Romania 2018” al companiei de cercetare PMR, în 2018 Kaufland şi Carrefour şi-au adjudecat aceeaşi poziţie-cea de lider, cu câte 12% din piaţă fiecare.

Faţă de 2015, Kaufland a pierdut un punct din cotă, în timp ce Carrefour vine tare din urmă. Potrivit celor de la economica.net, cele mai mari companii care controlează piaţa locală a comerţui cu alimente- Schwarz Group, Carrefour, Profi, Ahold Delhaize, Auchan şi Rewe s-au „bătut anul trecut pe aproximativ 89 de milioane de lei, o sumă care creşte de la an la an şi pentru care există aceleaşi premise şi în 2019.”

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)