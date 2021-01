Dezintegrarea vortexului polar va aduce un val rece asupra Europei. Prognoză de vreme rea pentru următoarele 10 zile

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Efectele vortexului polar în trecut Scăderi bruște de temperatură, de intensități diferite, au loc de mai multe ori în fiecare an, în zone diferite ale lumii. În luna martie a anului 2014, o mare parte a Europei a fost afectata, în unele zone, sărbătorile pascale fiind mai friguroase decât Crăciunul. Iar în Marea Britanie s-a înregistrat atunci cea mai friguroasă lună martie din ultimii 50 de ani.

O încălzire stratosferică bruscă Atunci când vortexul polar este deplasat către sud sau „rupt” în mai multe structuri de vortex, are loc un fenomen numit „încălzire stratosferică bruscă”.

Vortexul polar are tendința de a deveni mai puternic în timpul iernii și de a pierde din intensitate vara. El se poate întinde pe o distanță de aproximativ 2.000 de kilometri, învârtindu-se în jurul Polului Nord în direcția inversă acelor de ceasornic.

În fiecare an, pe măsură ce ne apropiem de toamnă, polul nord începe să se răcească. Dar atmosfera aflată mai la sud este încă relativ caldă deoarece încă primește energie de la Soare. Polul nord primește foarte puțină lumină solară și energie termică, răcindu-se într-un ritm mai rapid.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)