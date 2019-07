DEZORDINE LA MAI /// Consiliera lui Năstase infirmă, Procuratura Anticorupție confirmă: Un candidat la șefia IGP are DOSAR PENAL (deschide.md)

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta cuvenită. Andrei Năstase nu ne-a răspuns la telefon, iar consiliera sa, Viorica Tocari, într-un mesaj ne-a scris că dezminte informațiile și că acestea ar fi niște speculații. De altă parte, Procuratura Anticorupție confirmă totuși că am avut dreptate și că unul dintre candidați este vizat într-un dosar penal.



Deschide.MD a scris că cel puțin doi dintre cei șase pretendenți la funcția de șef al IGP ar urma să fie excluși din concurs, după ce le-au fost aprobați de membrii comisiei MAI pentru proba scrisă. Unul ar fi vizat într-un dosar penal, iar cel de al doilea, un colonel de 33 de ani, care este și finul fostului șef al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, nu are vârsta legală.

Este vorba despre Lilian Levandovschi, șeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al IGP și Vlad Negură, șeful Direcției Relații Externe din cadrul IGP.



Înainte de publicarea știrei, am încercat să obținem o confirmare oficială despre faptul că Lilian Levandovschi urmează să fie exclus din concursul pentru funcția de șef IGP, după ce Procuratura Anticorupție a informat MAI-ul că acesta este implicat într-un dosar penal.

Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne, dar și Andrei Chirca, Șeful Secției Resurse al MAI, persoana responsabilă de concurs, nu au răspuns la apelurile insistente ale reporterilor Deschide.MD pentru a ne oferi mai multe detalii despre această situație. Dimineață am reușit să vorbim cu consiliera lui Năstase, Viorica Tocari, care ne-a spus că nu cunoaște nimic, dar va reveni cu o reacție în timp de 30 de minute, însă după aceasta nu ne-a mai răspuns la telefon.

Spre seară, Tocari ne-a expediat un mesaj prin care ne comunica următoarele:

„În legătură cu informațiile publicate de portalul Deschide.MD, Ministerul Afacerilor Interne dezminte categoric aceste speculații”, ne-a scris Tocari.



Am încercat să revenim cu un apel ca să o întrebăm care informații le consideră MAI-ul speculații, însă am avut un deja-vu - Tocari nu mai dorea să răspundă la telefon.

Am găsit-o mai târziu, de pe un alt număr de telefon. Întrebată care dintre informații le consideră speculații, faptul că în concurs s-a admis o persoană vizată într-un dosar penal sau că cei doi urmează să fie excluși, Tocari s-a arătat deranjată de întrebare și a zis că toate informațiile publicate de noi au fost niște speculații pe care MAI-ul le dezminte.

Solicitat telefonic, Lilian Levandovschi, ne-a spus că se află în concediu și este plecat în afara țării. El susține că a aflat despre faptul că ar fi vizat într-un dosar de pe site-ul nostru, așa cum a aflat și despre faptul că a fost admis la proba scrisă.

„Eu nu sunt în țară, nu cunosc despre ce dosar este vorba, dar nici nu am fost anunțat dacă am fost sau nu exclus. Am aflat asta de pe site-ul vostru, la fel cum de la voi am aflat și despre faptul că am fost admis la acest concurs. Eu am depus raportul pentru concursul la funcția de șef al IGP în data de 24 iunie. În mod normal ar fi trebuit să mă anunțe că am fost admis, au toate datele de contact, inclusiv poșta electronică, dar nu am primit nimic și am aflat despre acest fapt de la voi. Cât despre dosar, chiar nu cunosc despre ce este vorba, urmează să revin în țară, să-mi angajez un avocat și să văd ce se petrece. Dvs cred că știți mai bine cum e treaba cu dosarele în R.Moldova, singur ați trecut prin asta”, ne-a spus Levandovschi, făcând trimitere la dosarele intentate pe numele reporterului nostru de către MAI-ul lui Dorin Recean în anul 2014.

Ulterior, declarațiile făcute de Viorica Tocari, consiliera lui Năstase, dar și Lilian Levandovschi, au fost date peste cap de către Alexandru Cernei, procurorul Anticorupție care a informat MAI-ul despre faptul că Levandovschi este totuși vizat într-un dosar penal.

Solicitat telefonic, Alexandru Cernei, susține că a expediat un răspuns la un demers al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI prin care le-a confirmat faptul că pe numele lui Levandovschi este pornit un dosar penal.

„Noi le-am transmis un răspuns la demersul SPIA, prin care le-am spus că da, întradevăr persoana despre care m-ați întrebat figurează într-un dosar penal. Este vorba despre un dosar pornit în luna noiembrie 2018 în care această persoană este acuzată de trafic de influență. Dosarul a fost în faza de urmărire penală, iar când l-am chemat la audieri, dar și pentru ai înainta învinuirea, acesta a invocat mai multe motive despre imposibilitate de a se prezenta, unul dintre care fiind faptul că este plecat într-o deplasare. Am verificat și da, acesta este ieșit din R.Moldova. Acum aștptăm să revină în țară pentru a fi citat și pentru a i se înainta ordonanța de învinuire”, ne-a spus Cernei.

Tot ieri, despre speculații și știri false, așa cum invoca Viorica Tocari despre informațiile publicate de noi, a scris într-o postare pe Facebook și ministrul Andrei Năstase. Acesta susține că „în spațiul public apar tot felul de speculații și știri false, interpretări tendențioase și rău-voitoare, cu privire la o serie de decizii și probleme instituționale complex.

„Asemenea abordări fac un deserviciu întregii societăți și subminează eforturile noastre de a readuce Republica Moldova pe drumul spre civilizație și prosperitate, pentru că șubrezesc optimismul și speranțele cetățenilor care așteaptă în primul rând un trai mai bun – nu spectacole, scandaluri și bârfe! Libertatea presei este unul din bunurile fundamentale ale unei democrații funcționale. Fac însă un apel către mass-media, jurnaliști și formatori de opinie să folosească această libertate cu bună credință, să aibă răbdarea necesară și să verifice din mai multe surse feluritele zvonuri aruncate în spațiul informațional doar pentru a discredita eforturile de curățare a societății noastre. Nu putem irosi la nesfârșit timp și resurse pentru a răspunde permanent unor acuzații nefondate, în loc să ne axăm pe construcție”, scrie Năstase în postarea sa.

Reamintim că o comisie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a examinat cele nouă rapoarte ale candidaților care s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției. Membrii comisiei au respins rapoartele a trei candidați, printre care un ofițer de la IP Bălți, dar și Veaceslav Garştea, cel care recent și-a dat demisia din funcția şef-adjunct al Poliţiei de Frontieră.

La proba scrisă care va avea loc în data de 9 iulie, au fost admiși: Fredolin Lecari, șeful Poliției de Frontieră; Lilian Levandovschi, șeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al IGP; Vlad Negură, șeful Direcției Relații Externe din cadrul IGP; Dumitru Cebotari, șeful adjunct al IP Bălți; Ivan Cebotaru, șef al Direcției de poliție a UTA Găgăuzia, dar și Viorel Cernăuțeanu, șeful Direcției Juridice din cadrul IGP.

Urzeala tronului IGP. Cine sunt favoriții cu șanse reale și „lobbyiștii” din umbră

Concursul a fost anunțat în data de 20 iunie, după ce în presă a apărut scandalul despre faptul că Andrei Năstase, ministru al Afacerilor Interne, a numit în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției, pe cumătrul său, ex-judecătorul Gheorghe Balan.

Persoanele interesate de aceste funcții au putut depune rapoartele până la data de 28 iunie când a fost trermenul limită.

