Dezrădăcinații. Cum a deportat regimul stalinist din România mii de oameni în ziua de Rusalii 1951

„Am fost zece mii de copii”, rememorează Cornelia Fetea primele zile din viața în Bărăgan. Vicepreședintă a asociației deportaților, luată împreună cu familia ei din satul cărășan Macoviște, aflat în vecinătatea graniței cu Iugoslavia, Fetea povestește cum era ziua unui copil, acolo, în pustiurile din sud-estul României: „Strângeam ciulini și rădăcini de porumb ca să facem focul, frământam noroiul ca să ne ridicăm niște case de chirpici”. Trenurile în care îi urcaseră, la plecare, în Banat, aproape 2700 de vagoane, și în care au călătorit, înghesuiți, câteva zile prin arșița verii, s-au oprit în mijlocul unor câmpii pustii. „Vântul bate rece, praful se ridică, / Oamenii s-au vârât în bordeie. / Am fost așezați în câmpul liber, / Ne-am săpat găuri în nisip / în mici căsuțe acoperite cu stuf (…) O, Bărăgan, Bărăgan, / un cimitir începe aici” – sunt versuri scrise la sosirea în Bărăgan de un etnic german rămas anonim, recuperate din arhiva regală de Mircea Ciobanu și publicate în 1994 într-un volum dedicat acestui subiect. În actualele județe Brăila, Călărași, Galați și Ialomița, în cele mai izolate câmpuri, deportații au construit o lume de la zero. Optsprezece localități noi, populate cu oamenii care au fost alungați din satele lor de la granița de Vest a țării, repopulate, acum, cu elemente de nădejde ale noului regim politic.

Criza 9 Iunie 2020, ora: 12:49

