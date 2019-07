Dezvăluire bombă: Motivul real pentru care a revenit Elena Udrea în țară!

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune transformarea zonei Cernobîl în unul dintre punctele de creștere economică din Ucraina. „Astăzi am semnat un decret care va începe transformarea acestor zone în unele de creștere pentru noua Ucraină", a...

În vara anului trecut, viitorul soț al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, făcea o declarație cu totul surprinzătoare. „La cât de bine o cunosc pe Elena, ce-şi propune să facă, reuşeşte. Dacă va dori să reintre pe scena politică, are susţinerea mea. M-aş bucura să reuşească şi să ajungă la prezidenţiale şi să câştige cursa în campania pentru prezidenţiale”, a declarat Adrian Alexandrov.

Un asemenea scenariu este însă greu de crezut. Udrea nu mai reprezintă o forță nici măcar în PMP, partidul care a susținut-o în 2014, în precedenta cursă prezidențială. Mai mult, Udrea, deși beneficiază de deciziile CCR în prvința completurilor de 3 și de 5 judecători, mai are încă trei dosare în care este implicată

S-a declanșat nucleara pe scena politică autohtonă odată cu revenirea în țară a fostului ministru al Turismului, Elena Udrea. Aceasta ar avea un scop clar. Fosta blondă de la Cotroceni și-ar dori să intre în cursa prezidențială de la finalul acestui an.

