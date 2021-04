DEZVĂLUIREA lui Traian Ungureanu: minoritatea de extremă stângă care acuză, denigrează și declară România stat ”antisemit”, ”rasist” și ”extremist”

Cunoscutul jurnalist Traian Ungureanu publică un amplu text-dinamită pentru antimaterie.ro – ”Lasou minoritar pe gât majoritar” – în care aruncă în aer la propriu recenta campanie de acuzare, denigrare și declarare oficială a României drept stat… ”antisemit”, cu mari probleme ”rasiste” și ”extremiste” în genere, campanie care se originează în minciunile Securității genocidare, dar și în ofensiva progresistă (neomarxistă) la mare modă în Occident și SUA.

În această scenetă ieftină, gregară și profund antiromânească, care, avertizează Traian Ungureanu, presupune împingerea României într-un nou țarc al extremei stângi, au fost uzitate câteva aspecte total marginale, nereprezentative (de care Occidentul dă pe-afară), care însă au fost umflate cu pompa ideologică: mailul trimis doamnei Morgenstern de un cretin larvar, care nu știm de ce a generat declarații oficiale de la președinție, premier, Parlament ș.a.m.d., câțiva stradali asudați care înjurau ungurimea din reduta Pitești și un grafoman exhibiționist care lansa ”compoziții” anti-țigănești într-o stație de autobuz. Firește, la aceste tematici se adaugă scandalul regizat în jurul bustului poetului Octavian Goga, scandal de asemenea radiografiat de Traian Ungureanu.

”Minoritatea luminată” și extremistă care impune în România această schemă absconsă și mincinoasă deține monopolul mediatic (televiziuni, ziare, site-uri, influenceri) și, totodată, beneficiază din plin de aportul principalilor reprezentanți ai statului, care iată că își uită vremelnicia și aduc în mod premeditat (și din carierism) uriașe prejudicii României – Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Ludovic Orban ș.a.m.d..

Minoritatea extremistă își impune în mod agresiv optica unei majorități pe care o acuză, la răstimpuri, de toate relele lumii, prin intermediul unor etichete predilecte: ”rasiști”, ”extremiști”, ”fasciști”, ”anti-semiți” , ”legionari” ș.a.m.d..

Dincolo de fanteziile stângii extremiste internaționale transpuse, iată, pe plaiuri mioritice, motiv pentru care aerul a devenit irespirabil, atacurile acestor personaje purulente vizează în mod direct memoria rezistenței anticomuniste românești – o batjocoresc și o insultă de o manieră pe care niciun om conștient, onest și responsabil n-ar trebui să o tolereze. Instauratorii comunismului genocidar devin astfel eroi marcanți ai ”democrației”, în timp ce reprezentanții rezistenței anticomuniste sunt stigmatizați drept ”fasciști”, într-o campanie abjectă de compromitere și de împroșcare a memoriei unor oameni demni care și-au sacrificat viața în lupta anticomunistă. În acest context, Traian Ungureanu vorbește fără perdea despre evrei, comunism și Securitate. Dar și despre ce a însemnat, în realitate, rezistența armată anticomunistă.

De remarcat că în această campanie înfiorătoare de compromitere a rezistenței anticomuniste s-au implicat și site-uri care se reclamă de ”dreapta” și ”anticomuniste”, dar care sunt înșurubate la buzunarele PNL, fie prin intermediul unor politruci scabroși, fie prin cel al unor foști turnători ai Securității. Aceste site-uri susțin tot soiul de minciuni și de aprecieri inculte, așa-zise istorice, tocmai pentru a da apă la moara ”fascistcizării” eroilor anticomuniști. În ritmul ăsta, ne întrebăm când va fi impus în școli manualul lui Mihail Roller.

Traian Ungureanu explică faptul că avem de-a face cu o veritabilă campanie concertată:

”Sîntem rasiști, extremiști, fasciști, anti-semiți. Orice, oricînd și oriunde e nevoie. Măcar cu atît sîntem datori. Slujim progresul! Care slujește, la rîndul lui, dorinței de putere a unor oameni ce se pricep la un singur lucru: să înghită tot. Absolut tot. Trecut, prezent și viitor, legi și obiceiuri, gînduri și suflete, școli și ziare, statui și state. Acum, a venit rîndul României. Lasoul se strînge pe gît. Nu sîntem prima captură.

Recent, lumea bună, toți purtătorii de pancarte în creier, toți între ei aplaudații și premiații progresiști britanici, au explodat de furie. Pentru că un Raport cerut de Guvern NU a ajuns la concluzia că Mara Britanie e rasistă. Cum e posibil? De unde atîta nerușinare? Marea Britanie trebuia declarată rasistă pentru că e rasistă – așa cum au stabilit, demult, cei ce știu și înțeleg. Oricum, nefericita concluzie a Raportului nu face altceva decît să confirme culpa. Numai rasiștii pot susține că nu sînt rasiști.

Schema pusă la lucru în Marea Britanie e, deja, la putere în Statele Unite și la un pas de putere în UE. Statele vest-europene au fost convertite exemplar. Statele Estice au fost prea mult timp neglijate și trebuie împinse, fără întîrziere, în țarc”.

De asemenea, jurnalistul subliniază, cu argumente, faptul că în cazul României s-a pus în scenă o schemă care amestecă o „ediție populară” cu o ”ediție de lux”, totul pentru a pune pe tapet, de o manieră forțată și brodată cu ață albă, ”antisemitismul”, ”rasismul” și ”extremismul” românilor, deși lucrurile nu stau deloc așa. Iată cum explică Traian Ungureanu campania care vizează țara noastră, în aceeași analiză publicată de antimaterie.ro:

”În cazul României, procedura a fost declanșată în două variante.

Ediția populară are în sumar: mailul trimis doamnei Morgenstern de un cretin legănat de demoni anti-evreiești, o ceată de stradali asudați care înjură ungurimea din reduta Pitești și un grafoman exhibiționist care lasă compoziții anti-țigănești într-o stație de autobuz.

Ediția de lux e, deocamdată, la primul capitol: Primarul de Iași inaugurează un bust al anti-semitului și poetului Octavian Goga”.

În spatele acestei campanii (care este amplu reflectată mediatic, numai că unidirecționat și în funcție de o agendă bine pusă la punct) se află, avertizează Traian Ungureanu, o minoritate agresivă și disciplinată care pune în scenă tezele extremei stângi la mare modă de ceva vreme în Occident și în Statele Unite. Este vorba de o minoritate care își impune de o manieră agresivă preceptele și optica unei majorități pe care reușește să o controleze din punct de vedere al propagandei mediatice - minoritatea în cauză își împrăștie verdictele prin intermediul a televiziuni importante, ziare, site-uri, dar beneficiază și de sprijinul intens, necondiționat, al unor instituții europene căzute în siajul stângii dezlănțuite.

”Da, minoritățile au distrus, mereu, democrația. Mai precis: minoritățile disciplinate, organizate, cu program și susținere financiar-moral-politică din afara statului capturat. Prin urmare, e, într-adevăr, absolut necesar să fim neliniștiți de o minoritate dar trebuie să înțelegem bine de care minoritate anume.

Nu de un primar lîngă un bust de poet naționalist, nu de o mînă de răgușiți mutați în stradă de pauza din fotbal și nici de smintiții activi pe mail sau în stații de autobuz. Nu de tot acest plancton obscur ci de minoritatea luminată, urbană, militantă și sensibilă care a declanșat reeducarea în masă a țării.

Această minoritate bine organizată, antrenată și înzestrată – și nu pleava rară a vulgului turbulent – are puterea și instrumentele care pot schimba natura statului, instituțiile sociale și direcția României. Această minoritate – și nu prăpădiții spurcați la gură – are la dispoziție tot ce e de visat în chirurgia craniană și industria spălatului pe creier: presă, net, partide, instituții de stat, amenzi, oprobiu și texte de legi compuse după necesități. Plus sprijinul necondiționat al celor mai influente instituții ale Europei. Și tocmai această minoritate atotputernică se vaită că e înghesuită și vînată de extremiști.

Cheia afacerii e tot o psiho-diversiune importată de la maeștrii din afară: victimizarea. Căci declarîndu-se și declarîndu-ne răniți și fugăriți de extremismul unui bust sau de măscările unui cretin, o minoritate fără rival transformă orice realitate neconvenabilă într-un atac gigantic și intolerabil împotriva democrației. Pe care va trebui să o salveze, cine? Surpriză! Minoritatea luminată! Cum? Prin reguli și dispoziții drastice”, punctează Traian Ungureanu, punând pe tapet etapele acestei operațiuni care tulbură apele în România.

Cei care flutură aceste discursuri-lecții sunt de o ipocrizie dusă la culme, avertizează jurnalistul, printre altele e vorba și de instituții care fac lobby pentru China comunistă și sunt gata să închidă ochii la planurile nucleare ale Iranului, planuri menite să distrugă Israelul, subliniază jurnalistul, subliniind că ne confruntăm cu o veritabilă paranoia anti-rasistă, în condițiile în care ”rasiștii” sunt fabricați și dilatați tocmai de propaganda mincinoasă despre care vorbim.

”Industria de emanat paranoia anti-rasistă are o singură problemă: eradicarea adevărului. În cazul României, programul acestei minorități auto-investite imperial nu face altceva decît să desăvîrșească vechea noastră despărțire de faptele reale ale istoriei pe care stăm. Iar faptele spun că:

1) În România, rezistența anti-comunistă a fost alcătuită aproape 100% din legionari și militari. Cu extrem de rare excepții, lumea liberal-intelectuală a politicii și culturii a capitulat înainte de a schița cel mai galeș gest de împotrivire. A declara, astăzi, această realitate drept delict de fascism e fabricație Din acest motiv, cazul Bjoza e, la rîndul lui, o fabricație. Tot atît de aberantă pe cît e sanctificarea mișcărilor de rezistență antifasciste din Occident. Toate sub controlul Moscovei și trimise în luptă pentru a înlocui ocupația nazistă cu dictatura stîngii comuniste. Concluzia pe care sîntem invitați să o inhalăm: cine a luptat pentru a face pîrtie dictaturii comuniste e un erou pro-democratic iar cine a luptat pentru a-și feri țara de comunism e bestie fascistă anti-democratică. Tehnic vorbind: democrație=anti-fascism=idealurile stîngii.

Bizar! Cum se face, oare, că, în plin progresism 2021, repetăm mantra ideologică formulată de Stalin în 1941? Și cum de scandăm așa ceva, în numele democrației, sub atenta îndrumare a profesorilor noștri de etică americani și din UE?”, întreabă Traian Ungureanu.

Dincolo de aceste aspecte, jurnalistul avertizează că, dacă anumite tematici considerate delicate nu vor fi discutate cu onestitate, cu cărțile pe față, legenda complotului evreiesc mondial va produce în continuare descreierați:

”2) În primii 15-20 de ani de dictatură, o parte substanțială a activului superior comunist a fost alcătuită din evrei. De ce? Dacă nimeni nu are voie să discute această realitate, legenda complotului evreiesc mondial primește mînă liberă, produce descreierați și face, astfel un serviciu superb cultului anti-extremist.

Evreii aveau destule motive să joace cartea comunistă: persecuție, idealism politic, mesianism marxist și, chiar, oportunismul cel mai grosier – comun, dealtfel, la aproape toți evreii și ne-evreii ce au sărit, de la început, în troica Partidului”.

