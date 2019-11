Dezvăluiri despre RIVALITATEA dintre Dodon și primarul ales al capitalei, Ion Ceban: „Primăria este o trambulină bună pentru a continua cariera politică. E un element de DISCONFORT major pentru Dodon”

Odată cu alegerea lui Ion Ceban în funcția de primar general al capitalei, președintele Igor Dodon are o mare problemă, pentru că apare în PSRM o figură care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică. De această părere este fostul premier Ion Sturza, care știe că între cei doi ar exista o mare rivalitate.



Potrivit lui Sturza, șeful statului nu ar fi interesat acum de reconfigurarea Guvernului Sandu, deoarece nu vrea să poarte responsabilitatea politică de ceea ce se întâmplă și face Executivul.

„Eu nu cred că moțiunea va trece, PSRM nici nu este pregătit pentru a da Guvernul jos și de a construi alte alianțe. Scopul suprem al lui Dodon este să câștige alegerile prezidențiale. El se complace în această funcție, el s-a acomodat, multe declarații și puțină responsabilitate, un stil luxuriant de viață, confort. Nu cred eu că el își va risca un nou mandat și o viață confortabilă după atâta umilință în relația cu PD de a da Guvernul Sandu.

În plus, nu cred că el are vreun interes să creeze noi figuri politice adecvate în interiorul partidului și să le promoveze în funcții cu expunere publică majoră. El deja, odată cu alegerea dlui Ivan Ceban în funcția de primar al Chișinăului, are o problemă, că apare o figură în partid care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică”, a declarat Sturza într-un interviu pentru Europa Liberă.

Acesta spune că în interiorul PSRM există o rivalitate între Dodon și Ceban, iar președintele chiar nu și-ar fi dorit ca acesta să câștige cursa pentru Primăria Chișinău.

„Ea este (rivalitatea), ea a fost întotdeauna, mai puțin vizibilă, dar întotdeauna a fost între cei doi și nu știu dacă Dodon și-a dorit foarte mult ca Ceban să câștige primăria din Chișinău. Primarul de Chișinău este o funcție extrem de vizibilă, iar Primăria este o trambulină bună pentru a continua cariera politică. E un element de disconfort major pentru Dodon, care între timp cred că a plictisit foarte multă lume. Ceban este un băiat încă tânăr și cred că pe stânga are o perspectivă politică destul de bună”, punctează fostul premier.

https://www.ziarulnational.md/