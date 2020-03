Dezvăluiri INCREDIBILE despre medicul ucis de COVID-19: „A fost supusă PRESIUNILOR să nu spună cum a fost INFECTATĂ”

„Noi am făcut totul, ca mama, bunica, mătușa să fie înmormântată cât de cât omenește, respectând și unele canoane bisericești în acest timp groaznic pentru țara noastră. Dar totodată, a-și vrea s-o întreb pe dna ministru Dumbrăveanu, oare această femeie cu literă mare, erou al serviciului medical (cum a fost menționată de dumneavoastră) nu a meritat și o mică atenție din partea ministerului, nu mai vorbind și din partea statului? A murit și a murit, luați-o, cumpărați locul, înmormântați-o și cu aceasta s-au terminat aprecierile eroismului din partea Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale, inclusiv și a statului. Cu așa apreciere a muncii personalului medical, în Moldova chiar vor rămâne să muncească doar pensionarii, ca mătușa mea la cei neîmpliniți 80 de ani”, a mai scris bărbatul.

29 Martie 2020

