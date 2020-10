Diabetul ar putea fi vindecat printr-o operație de „lifting” a intestinului

Studiul olandez care a implicat 16 pacienți, a fost condus de Suzanne Meiring, Annieke van Baar și Jacques Bergman de la Universitatea din Amsterdam. După operație, 3 din 4 pacienți şi-au putut suspenda complet terapia cu insulină, reuşind să-şi controleze bine glicemia, iar restul de 25% dintre pacienți au putut să reducă doza de insulină necesară pentru a-și menține glicemia sub control. De fapt, s-a observat că, după operație, valorile zahărului din sânge erau normale, hemoglobina glicozilată (test de rutină pentru măsurarea controlului glicemic pe termen lung) era mai mică de 7,5 după șase luni și egală cu 6,7 la 12 luni după operație, indicele bolii fiind sub control chiar și fără terapie. Pacienții vindecați au pierdut şi din greutate, trecând de la un indice de masă corporală de 29,8 kg / m2, la unul de 25,5, la 12 luni de la endoscopie. Procentul de grăsime din ficat a scăzut de la 8,1% la 4,6% la șase luni după operație.

