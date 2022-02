Diacov, despre supărarea lui Voronin: „În 2001 când momea deputații PD nu se revolta și nici nu ieșea în conferințe”

„În 2001 când momea deputații PD nu se revolta și nici nu ieșea în conferințe”. Astfel a comentat Dumitru Diacov, reacția liderului PCRM, Vladimir Voronin, după ce procurorii au descins în mai multe locații, fiind vizați foști deputați ai PCRM „migrați” la PD. „Am fost martorul mai multor evenimente, inclusiv martor al unor plecări a deputaților”, a spus Diacov în cadrul unei emisiuni.

„Am fost martorul mai multor evenimente, inclusiv martor al unor plecări a deputaților, de exemplu de la Partidul Democrat către Partidul Comuniștilor, nu țin ca atunci Vladimir Voronin atunci să se revolte și să iasă în conferințe de presă când el ademenea deputați în 2001. Cine dintre noi poate spune ce se întâmplă astăzi. Noi am fost martori ale acestor plecări, dar cine a văzut cum se transmiteau bani? Discuții au fost multe. Eu nu am propus nimic nimănui și mie nu mi s-a propus nimic”, a spus Diacov.

„Condus de emoții am spus ce am auzit pe coridoare, nimic mai mult. Astăzi nu voi repeta, pentru că nu vreau să dau motive de speculații. Nu am fost martorul unor astfel de transferuri de bani. Pe coridoarele Parlamentului se discuta foarte multe”, a adăugat acesta.

În 2020, Liderul comuniștilor a cerut Procuraturii Generale să deschidă un dosar penal în care să fie examinate declarațiile democratului Dumitru Diacov, care ar fi recunoscut, într-o postare pe Facebook, că 8 deputați PCRM ar fi fost mituiți ca să adere la Partidul Democrat.

Întreg scandalul public dintre Diacov și Voronin a început odată cu declarațiile fostului președinte de țară că liderul PD ar fi un trădător, ca și deputații care au părăsit PCRM, anterior, și se regăsec pe listele democraților.

Diacov, la rândul său, spune că însuși Voronin ar fi luat banii pentru plecarea a 8 dintre parlamentari, iar liderul PCRM ar fi supărat „pentru că în toamna lui 2009 nu am dorit să intru în cârdășie cu el și nu am dorit să-l votez spicher al Parlamentului”.

„Adevărul constă în faptul că anume tu și ai tăi „linge-blide” încercau să mă convingă pe mine să te alegem pe tine Președinte. Și dacă ai pierderi evidente de memorie, trebuie să ții minte reacția mea și unde te-am trimis...”, a scris, la rândul său Vladimir Voronin, într-o reacție oficială.

Liderul PCRM, a mai depus un denunț la Procuratura Anticorupție pe numele lui Sergiu Sîrbu, în urma căruia acesta este cercetat pentru corupere activă. Sîrbu este acuzat că a încercat să o corupă pe ex-deputata PCRM, Elena Bodnarenco, contra unei sume de 300 de mii de euro, ca aceasta să treacă în PD.

Sursa: unimedia.info