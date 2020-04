Diacov vrea „amânarea” alegerilor Prezidențiale și alegerea unui președinte de către deputați

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor deţinuţi din cauza pandemiei de Covid-19 şi a avertizat că închisorile se confruntă cu situaţii de urgenţă, scrie The Guardian.

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

„Nu consider că este oportună aceasta idee nici măcar la nivel de discuţie , mai ales acum”, a punctat scurt Pavel Filip.

Inteleg, ca momentul pentru astfel de discutii nu este prea potrivit. Dar si de amanat este aproape imposibil. Ar fi fost foare bine ca aceasta discutie sa fie preluata de mass-media, de organizatiile neguvernamentale si de toti acei care ii doare sufletul de viitorul tarii. La urma urmei, majotitatea tarilor europene au un astfel de sistem de guvernare. Noi am incercat si una, si alta. Dar a venit timpul sa luam o decizie finala, pentru Republica Moldova si viitoarele generatii!

Deaceea propun sa discutam nu despre aminarea acestor alegeri, ci despre revenirea la alegerea presedintelui in parlament (sic) . Presedintia trebuie sa devina factor de stabilitate, de echilibru politic si de consens national. Liderii partidelor trebuie sa lupte pentru executiv, pentru functia de prim-ministru si posibilitatea de a realiza programul electoral al partidului, dar si pentru dreptul de a forma majoritatea parlamentara, care asigura cu acte normative activitatea guvernului.

Multi propun aminarea acestor alegeri, in legatura cu napastia de coronovirus care a venit pe capul nostru. Sint de acord ca efectul acestei nenorociri asupra societatii noastre va fi unul greu de estimat astazi. Sint convins ca va fi imposibil sa avem o campanie electorala normala pe fundalul nenorocirelor care ne asteapta.

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

