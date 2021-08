Diaspora din Londra doresc să-i extrădeze pe Cavcaliuc și pe Platon: „Îi luăm de urechi și îi scoatem de aici?”

Câțiva moldoveni sunt supărați, ba chiar revoltați că Platon și Cavcaliuc se plimbă pe străzile din Londra. Aceștia au scris chiar și un mesaj, „Îi luăm de urechi și îi scoatem de aici?”.

Dacă unii s-au amuzat pe seama situației, alții se pare că au luat-o în serios.

„Hai stimați concetățeni din Londra și împrejurimi, nădejdea e în voi. Îi repatriați acasă, sunt așteptați de Procuratura Generală”, scrie un internaut.

Între timp, alții au întrebat unde au fost zăriți, iar altcineva chiar s-a angajat să îi găsească. De menționat este că printre mesajele moldovenilor au fost și unele instigatoare la violență.







Zilele trecute au apărut în presă informații că Gheorghe Cavcaliuc și Veaceslav Platon se află la Londra în timp ce ambii sunt așteptați în Republica Moldova de către procurori și figurează în dosare. Primul a fost filmat în timp ce ieșea dintr-un local, iar al doilea – într-un cartier de lux.

„Da, confirm că sunt în Londra, aici îmi desfășor la moment activitatea profesională în compania internațională unde activez de peste doi ani. Despre acest lucru am informat oficial organele din Republica Moldova. Am planificate mai multe deplasări legate de activitatea profesională și în alte țări ale lumii și, despre acest lucru, am informat anterior. Rog să-mi fie respectat dreptul la viața privată și prezumția nevinovăției, lăsând la o parte jocurile politice și insinuările”, a reacționat Cavcaliuc la informațiile publicate de jurnaliști. Veaceslav Platon nu a venit la moment cu nicio reacție.

Sursa: zugo.md