Dicționar cacofonic prezidențial

O să sară șiurșele -- a lupta cu corupția Nu vă diorgăiți -- a sta liniștiți Nu vă jiucaț cu focu -- a fi prudenți Po mujski -- bărbătește Po pațanski -- a fi dîrz Vadalei -- a evita raspunsul unei întrebări Deatîta -- a nu avea chef de a răspunde Olecuțîcî --- a fi universal Cînd oi da vo două tarpede -- a ataca adversarul Ei șeva mutesk --a pune la cale Dedesubt, dedeasupra -- ceva nedeslușit Tiomnaia lașadka -- Opoziția Ei umniciaiut -- se dau deștepți Good luck -- baftă Come on -- haide Kuliok -- mită Va urma...

Horoscop 19 Mai 2020, ora: 08:11

Luna este in Berbec si nu e timp de stat degeaba. Insa, tu esti pregatit pentru acest tur de forta? Esti gata sa preiei initiativa, sa ridici velele si sa iesi in larg? Esti pregatit sa infrunti orice va iesi in calea ta? Actioneaza acum! Soarele este in Taur, inca, iar Luna in Berbec,...