Dicționar de nume: BALMUŞ

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cuvântul balmoş, cu variantele balmuş, balmuj, balmaşi, balmăj, balmeş, este atestat pe tot teritoriul românesc. El este întrebuinţat şi în sens figurat pentru noţiunea de „amestecătură”, mai ales în îmbinarea talmoş-balmoş, talmeş-balmeş, cu sensul „amestecătură, îngrămădire dezordonată; zăpăceală”. De la balmoş a apărut verbul a bălmoji (cu varianta bolmoji), care are şi sensul derivat, referitor la persoane „a zăpăci, a ameţi pe cineva cu vorba; a vorbi încurcat sau fără rost”. De la sensurile acestea, în diferite localităţi, prin intermediul poreclelor, au apărut şi numele Balmoş, Balmuş. În documentele moldoveneşti numele respective apar în Recensământul Moldovei de la 1774. Numele cu forma Balmoş este atestat în ţin. Covurlui, satul Băneasa: Gligore Balmoş, Costandin Balmoş, Toader Balmoş. Numele cu forma Balmuş este atestat în ţin. Hârlău (Cozma Balmuş, în s. Horodişte), în ţin. Greceni: Enache Balmuş în Greceni, Sandul Balmuş în Zârneşti, Costandache Balmuş, bejenar de peste Dunăre stabilit la Pelenei. În ţin. Orhei-Lăpuşna: Gheorghe Balmuş şi Ioniţă Balmuş în satul Sărăteni, Gheorghe Balmuş, Nistor Balmuş, Savin Balmuş, Dumitraşco Balmuş şi Pascal Balmuş în s. Grozeşti.

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer gras stors din caşul dulce, făină de păpuşoi, smântână, unt, brânză, ouă) şi a cărei pregătire variază de la o localitate la alta.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Numele Bontea are la bază apelativul bont, cuvânt din fondul...

