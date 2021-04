Dicționar de nume: OROŞANU

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Au trecut 13 ani de la apariția acestei cărți. După ce, recent, am recitit-o, am trecut printr-un duș rece, re-lecturarea volumului fiind o îndeletnicire traumatizantă. De ce? Fiindcă mizeriile împotriva cărora luptam în anii 1997-2000 nu au dispărut, dimpotrivă, unele...

La 1392: Orăş (Oriş), boier în sfatul domnesc. La 1448-1464: Costea Orăş (Coste Orâş) şi fratele lui Fodor Orăş. La 1558: Orăş, pârcălab de Suceava. La 1573: Alexa Orăş, slugă domnească. La 1584: Grigorie Orăş, vornic, fiul lui Iurie Orăş, tatăl lui Vascan Orăş, aprod în Orăşani (Orăşeni). La 1613, 1621: Orăş (Oriş) din ţin. Vaslui. Numele Oroş este atestat în sec. XVII în Maramureş. De la numele Orăş s-au format numele de localităţi Orăşa, Orăşani, Orăşeni din Ardeal. De la Oroş, cu suf. -an, s-a format numele Oroşan, atestat la 1774 în ţin. Dorohoi: Grigorie Oroşan şi Vasile Oroşan. Ajunşi până la noi, Oroşan este redat şi în forma contemporană corectă Oroşanu. Şi de la Orăş s-au de la toponimul Orăşani, Orăşeni s-a format Orăşean, Orăşanu.

Numele Oroşanu are la bază cuvântul unguresc orosz, cu sensul „rus” (nume etnic), redat în română prin formele oroş, orăş, oriş, orâş, înlocuirea lui s (< ung. sz) cu ş provenind din confuzia cu substantivul oraş. În documentele moldoveneşti, pe parcursul secolelor XIV-XVII, sunt atestate nume provenite de la formele respective, prevalând numele Orăş.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Numele Batog are la bază substantivul batog, provenit din vechiul...

Numele Lozan are la bază substantivul lozá, o variantă a...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)