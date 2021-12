Dicționar de nume: Ţigai

Dl Lazăr Ţigai din Soroca ne roagă să explicăm care din variantele numelui respectiv este cea corectă, fiindcă pe dumnealui îl scriu: Ţigai, Ţigău, Ţigae şi Ţigaie.

Iată ce ne spune dicţionarul: Ţigai, Ţigău, Ţigaie se zice despre un fel de oi cu lâna mai scurtă, bătută şi mătăsoasă, de calitatea cea mai bună: se zice berbec ţigai sau ţigău; oaie ţigaie; lână ţigaie; postav ţigai (Scriban). Prin urmare, adjectivul ţigai, ţigău şi ţigaie se acordă în gen cu substantivul. Berbec şi postav sunt de genul masculin şi adjectivul are forma masculină ţigai şi ţigău. Oaie şi lână sunt de genul feminin şi adjectivul are formă de feminin ţigaie. E clar că numele a provenit dintr-o poreclă, care, fiind atribuită unui bărbat, are formă de masculin - Ţigai. Dar depinde de cel ce scrie numele şi cum înţelege el sensul acestui adjectiv, fiindcă la noi, în Moldova, el se foloseşte numai în îmbinarea lână ţigaie. Drept dovadă este şi singura atestare a numelui în forma Ţigae într-un document de la 1652, unde la vânzarea unei părţi din moşia Coropceni, ţin. Orhei, a fost martor şi răzeşul Ştefan Ţigae.

Aşadar, dacă ţinem cont de formele de gen ale adjectivului respectiv, numele corect e Ţigai. Dacă cineva a moştenit prin tradiţie scrisă forma noastră regională Ţigae, numele trebuie păstrat.

Azi, în republică, șapte persoane sunt înscrise cu numele Ţigai şi opt persoane - cu numele Ţigaie.