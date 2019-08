Dicționar de VISE /// Ce înseamnă când visezi UN IEPURE

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Dacă visezi că prinzi un iepure este semn că vei avea parte de o surpriză din partea partenerului sau că îi vei descoperi un secret murdar pe care nu dorea să îl afli prea curând. Iepurele prins în vis de regulă are legătură cu trădarea sau cu dezamăgirea însă, în acelaşi timp, poate fi vorba despre un secret al partenerului din trecut care nu are legătură cu relaţia voastră dar care îţi poate afecta imaginea şi părerea pe care o ai despre el/ea.

Datorită semnificaţiilor culorii pe care iepurele o are în visul tău, dacă aceasta este alb este semn că vei avea parte de câştiguri, de persoane influente în viaţa ta şi chiar de o mare şansă de îmbogăţire. Culoarea alb reprezintă pe lângă puritate şi blândeţe, noroc şi oportunităţi noi în carieră. Atunci când visezi un iepure alb înseamnă că vei avea parte de o perioadă bună în viaţa ta şi că vor apărea şanse de câştig în viaţa profesională. Ai o imagine bună în anturajul tău şi datorită poziţiei sociale pe care o adopţi este posibil cunoşti persoane care îţi vor purta noroc şi care te vor ajuta să excelezi şi să obţii tot ceea ce îţi propui. Iepurele alb semnifică faptul că ai şansa de a te afirma pe plan social şi că vei reuşi să îţi faci anumite relaţii care să te ajute să-ţi consolidezi poziţia în carieră şi în anturajul tău.Noroc în carierăNoroc la prieteniImagine bună în societateCâştiguri pe plan profesionalPoziţie socială bunăRelaţii influenteUn iepure închis la culoare în visele tale reprezintă la nivel psihologic temeri şi etape dificile prin care treci la nivel emoţional. Atunci când visezi un iepure negru sau maro este posibil să ai parte de anumite pierderi la nivel financiar care sunt datorate temerii tale faţă de risc. Ţi-e frică să investeşti un capital într-o afacere anume sau pur şi simplu eziţi să faci o achiziţie importantă pentru tine sau pentru casa ta. Un iepure închis la culoare prevesteşte de regulă ghinioane atât la nivel personal cât şi profesional. Este posibil să ai parte de certuri în familie şi chiar minciuni care vă rănesc în adâncul sufletului. Este posibil să fiţi dezamăgit de un membru apropiat al familiei care îţi aduce acum pagubă în casă.Ghinion pe plan personal sau profesionalPierderi financiareTeamă faţă de riscCerturi şi dezamăgiri în familieDacă visezi un iepure care fuge este semn că poţi pierde o şansă importantă în mediul profesional sau chiar pe plan personal. Dacă nu valorifici suficient relaţiile cu cei apropiaţi este posibil ca aceştia să se distanţeze de tine şi să fii extrem de dezamăgit de această decizie.

Animalele în vis au o conotaţie aparte atât psihologică dar şi ezoterică, în principal datorită relaţiei în lanţul trofic pe care omul o are cu acestea. Iepurele este considerat un animal blând, în principiu, agil şi chiar sacru pentru unele popoare, cum ar fi cele chinezeşti. La nivel simbolic iepurele reprezintă pagubă, dar şi câştiguri în funcţie de contextul în care ne apare în vis.

