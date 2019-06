Dicţionar de nume: CIOGOLEA

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

În documentele Lăpuşnei sunt atestaţi Constantin Ciogole, vornic de gloată, la 1644 şi Ion Ciogole, vornic de poartă, la 1784. La 1641 se vorbeşte de familia Ciogoleştii membrii căreia au fost omorâţi de domnitorul Vasile Lupu, fiindcă au participat la complotul organizat de Gheorghe Ştefan. În documentele Orheiului sunt atestaţi Constantin Ciogole, marele clucer, la 1647, Grigore Ciogole, căpitan, la 1722 şi Ştefan Ciogole, vornic de poartă, la 1786. Azi, în republică, numai nouă persoane sunt înscrise cu numele corect Ciogolea, iar 271 cu forma Cegolea şi 192 de persoane cu forma Cigolea. Cegolea şi Cigolea sunt nume schimonosite de alolingvi, ca şi Ceban, Cecan, în loc de Ciobanu, Ciocanu, Citur şi Cichilev în loc de Ciutură şi Ciocălău etc., etc.

Numele Tamazlâcaru are la bază cuvântul...

Numele Gologan provine de la o poreclă ce are la bază...

