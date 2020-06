Dicţionar de nume: Malcóci, Grib, Gribovanu

În documentele moldoveneşti sunt atestaţi: Malcoci, pârcălab de Roman, în sfatul domnesc, la 1581 şi Malcoci, pârcălab de Roman şi în sfatul domnesc, la 1624; Malcoci, vătav, la 1612; Malcoci, căminar mare, stăpân pe o casă în Iaşi, la 1617. În documentele basarabene sunt atestaţi: Malcoci, şetrarul, la 1639, Ioniţă Malcoci, la 1795. În Recensământul Moldovei de la 1774 sunt atestaţi: Maftei Malcoci în Drăguşeni, Ilieş Malcoci, Ursul Malcoci şi Istrate a lui Malcoci în Gangura. De la o persoană cu numele Malcoci, fie întemeietor, fie stăpânitor, a apărut şi numirea satului Malcoci, atestat în acest recensământ în ocolul Cogâlnicului şi având atunci numai cinci case, trei birnici şi doi volintiri. În satul Selişte este atestată o persoană cu numele Malcoceanul, nume provenit de la numirea satului Malcoci, cu suf. -eanu, care indică originea locală. Azi, în republică, numele Malcoci este purtat de 595 de persoane. Ţinem să subliniem în mod expres că numele Malcoci are accentul pe ultima silabă şi se pronunţă Malcóci şi nu Málcoci, cum pronunţă unii şi mai ales alolingvii. În toate atestările în care l-am întâlnit şi la bulgari accentul este pe ultima silabă – Malcóci.

Numele Malcóci este de origine turcă. El are la bază substantivul turcesc malkóç care avea sensul de „armată iregulară, cavalerie”. Şi comandantul acestei armate se numea tot malkóç. În Letopiseţul lui Grigore Ureche se spune că la 1485 Ştefan cel Mare „au lovit pre Malcociu la Catlabuga, noiembrie 16, de au topit toată oastea turcească”. Se mai spune că la 1498 acelaşi paşă turc Malcoci a prădat Ţara Leşască. Din sec. al XVI-lea numele Malcoci este atestat în documentele muntene, în arhivele Oltene, în documentele moldoveneşti, fiind purtat de demnitari de stat, de membri ai sfatului domnesc. Desigur că aceştia nu erau turci. Numele lor turcesc a apărut prin anumite asociaţii, prin intermediul poreclelor, ca şi alte nume de demnitari turci, care circulă ca nume de familie ale românilor (Paşa, Sultan şi Soltan, Viziru etc.).

Un articol de: Maria Cosniceanu, doctor în filologie

