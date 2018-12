Die Welt: Putin își pregătește fiica pentru succesiune la conducerea Rusiei? (VIDEO)

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au...

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,...

De ce atunci nu ar găsi un nou mod de a rămâne la putere? Peste 6 ani, Vladimir Putin va avea 72 de ani – la fel cat are Donald Trump astăzi.

„De-a lungul anilor sistemul de putere al lui Putin s-a dovedit a fi incredibil de flexibil. Chiar dacă președintele rus este respins de unele țări occidentale, în politica internă a depășit cu bine până acum toate perioadele de incertitudine – inclusiv datorită agresiunii brutale in străinătate, de exemplu, războiul din Georgia și Ucraina”, continua autorul.

Acest lucru înseamnă oare că Kremlinul intenționează să transmită ca moștenire și postul suprem din Rusia? Pentru aceasta, Putin, în vârstă de 66 de ani, trebuie să fie dispus să cedeze puterea, să demisioneze, și s-o facă nu în stilul rocadei cu Dmitri Medvedev din 2008, afirma publicatia germana. Speculațiile despre demisia lui Putin sunt la fel de vechi ca și cariera sa de la Kremlin. În aprilie 2003, în al treilea an al președinției lui Putin, un binecunoscut politolog din Moscova, Stanislav Belkovski, a anticipat încetarea timpurie a regimului lui Putin.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)