DIETĂ. Băutura care te ajută să topești grăsimea de pe burtă. Ai nevoie de doar două ingrediente

Stiai ca sucurile din diverse fructe si legume te pot ajuta sa scapi ca prin minune de kilogramele in plus?

Pe langa efectul energizant si hidratant, sucurile contin combinatii spectaculoase de ingrediente care contribuie la arderea grasimilor si detoxifierea organismului, devenind astfel aliatele slabitului rapid si sanatos!

Iata cateva dintre bauturile sanatoase pe care le poti prepara cu numai doua ingrediente:

Bautura din banana si fructe de padure

Daca vrei un mic dejun delicios care sa te ajute sa scapi si de kilogramele in plus, combina intr-un blender o banana cu capsuni, afine si zmeura.

Cele 11 grame de fibre pe care le contine acest suc iti vor controla apetitul pana la ora pranzului.

Smoothie cu spanac si lapte de soia



Verdeturile sunt obligatorii in orice dieta iar, in cazul de fata, spanacul te ajuta sa cresti aportul de fibre din organism si previne si constipatia, care impiedica de cele mai multe ori pierderea in greutate.

Pentru a-ti prepara un suc delicios, care topeste si kilogramele, blendeaza o cana cu lapte de soia si o mana de frunze de baby spanac.

Suc din sfecla rosie si mandarine



Citricele sunt pline de substante care iti stimuleaza metabolismul si accelereaza procesul de ardere a grasimilor.

Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru acest suc detoxifiant.

- 1 sfecla mica

- 2 mandarine

Toate ingredientele se trec prin storcator sau sunt amestecate intr-un blender si strecurate ulterior.

Suc de morcovi cu portocala



Sucul de morcovi este incredibil de satios. Pe de o parte, te ajuta sa combati foamea datorita continutului ridicat de fibre si proteine, iar pe de alta parte te ajuta sa alungi poftele alimentare gratie indicelui glicemic mic.

Prepara un suc din:

- 7 morcovi

- sucul de la o portocala