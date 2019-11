DIETĂ. Cum slăbești 5 kilograme în 3 zile

Aceasta dieta cu ananas este rapida si are rezultate imediate. Ananasul este bogat in acid folic, vitamina C si minerale esentiale. In plus, este sarac in calorii si bogat in apa.



Ananasul are proprietatea de a detoxifia eficient intregul organismul.

Cu ajutorul acestei dieta, vei slabi 5 kilograme in 3 zile. Nu ai voie sa faci sport in aceasta perioada si nu o poti tine pentru mai mult de cinci zile. Meniul este acelasi in fiecare zi

Micul dejun

- o felie de paine integrala, 2 felii de ananas

Gustare

- Ananas fiert timp de 20 de minute si racit

Pranz

- 200g piept de pui fiert, cu mustar si sare

Desert



- 3 felii de ananas

Gustare

- 1 cana de iaurt slab sau cateva felii de ananas proaspat

Cina

- piure de legume, carne de pui si salata

Desert

- ananas proaspat.