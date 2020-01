DIETĂ. Mihaela Bilic: Renunțați o lună la acest aliment. Veți slăbi, vă promit!

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Tanarul de 20 de ani, din satul Costesti, batut cu cruzime de un grup de constateni in seara de Revelion, a decedat pe patul de spital.

Cancelarul german Angela Merkel se întâlneşte sâmbătă, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificării tensiunilor în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni, a anunţat luni Guvernul german, relatează The Associated Press.

"Nimic nu se compară cu mâncarea gătită, când vine vorba de preparate echilibrate și sănătoase. Orice ai mânca, gata ambalat dintr-un pachet sau orice pui la repezeală pe pâine din frigider, are volum mic și multe calorii. Orice poți mânca rece în picioare, în mașină sau pe canapea la televizor îngrașă mai tare decât o farfurie de ciorbă sau de tocăniță. Pentru cei care vor să slăbească, există chiar recomandarea să nu aibă la îndemână decât mâncarea care trebuie gătită/încălzită/mâncată cu tacâmuri. Dar și gătitul ăsta poate fi o capcană, dacă nu suntem atenți la ulei. Avem în tradițiile culinare uleiul ca ingredient obligatoriu, în orice preparat. Totul începe cu "se pune ulei în cratiță". La 100cal/lingură pot să vă spun că obiceiul ăsta ne "costă" silueta. Vă provoc la o încercare: renunțați o lună la sticla de ulei de gătit şi descoperiți ce gust are mâncarea fără el. Lăsați doar 1-2 linguri/zi de ulei crud, pus peste salate. Veți slăbi, vă promit!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook .

