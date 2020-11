Dieta cu boabe de OREZ. Slăbești, iti detoxifici organismul și îți recapeți energia mâncând pe saturate

Dieta cu boabe de orez este una dintre cele mai eficiente metode de slabit si, totodata, de detoxificare. Aceasta dieta vine la pachet si cu alte beneficii, precum disparitia senzatiei de moleseala, a oboselii, a insomniei.

Bobul de orez are o structura de cristal. Cand este introdus in apa, amidonul din bob este indepartat. Fara aceasta componenta, orezul se digera mult mai usor si actioneaza ca un aspirator de toxine. Acestea incetinesc ritmul normal de functionare a organismului si chiar pot deregla metabolismul, ceea ce favorizeaza dezvoltarea bolilor cronice.

Dieta cu boabe de orez nefiert

Inca de la inceput, facem precizarea ca aceasta dieta nu este recomandata persoanelor care sufera de boli cronice. Dieta trebuie tinuta 60 de zile, timp in care poti scapa de pana la 14 kilograme.

Loading...

In prima zi a dietei, inghite pe stomacul gol un bob de orez cu putina apa. Adauga in fiecare zi cate un bob de orez, pana ajungi la 30 de boabe in cea de-a 30-a zi a dietei. Incepand cu cea de-a 31-a zi a dietei, scade progersiv numarul de boabe de orez, pana ajungi iarasi la un bob.

Pe parcursul acestei cure de slabire, renunta la alimentele nesanatoase precum alimentele prajite, produsele de fast-food, produsele de patiserie, paine alba, dulciurile. Privilegiaza, in schimb, consumul de fructe, legume, carne de pui si curcan si peste. Legumele pot fi preparate la grill, in salate sau sub forma de supe si ciorbe. Carnea si pestele trebuie preparate doar pe gratar sau la cuptor.

Dieta cu orez fiert

A doua varianta a dietei cu orez se tine doar 30 de zile, timp in care poti pierde pana la 7 kg. In primele trei zile ale acestei diete, consuma doar orez fiert, fara sare. Ii poti imbunatati gustul adaugand piper si patrunjel.

Incepand din cea de-a 4-a zi a dietei si pana in cea de-a 25-a zi, introdu la micul-dejun, pe langa orezul fiert, si doua fructe, altele decat banane, struguri, pere sau prune, care au un continut ridicat de zahar. La masa de pranz, adauga, pe langa orez, orice leguma care contine amidon (cartof, porumb, pastarnac, mazare verde, dovlecel, fasole, linte). Atentie! Aceasta garnitura de legume cu amidon nu trebuie sa depaseasca 500 de grame.

In fine, incepand din ziua a 26-a a dietei, poti consuma o data pe zi lactate, iar la restul meselor doar orez fiert.

Pentru rezultate optime, bea in fiecare zi doua cani de ceai verde, al carui rol este acela de accelerare a metabolismului, si minimum doi litri de apa. De asemenea, ideal ar fi sa-ti faci timp si pentru 30-40 de minute de activitate fizica in fiecare zi.