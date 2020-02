Dieta cu ghimbir. Cum să slăbești până la 18 kilograme în două săptămâni, fără efort

Primăvara este senzonul în care din ce în ce mai mulți oameni își doresc să slăbească și fac eforturi susținute în acest sens, mai ales femeile. Dacă te-ai săturat de curele de slăbire care promit rezultate fabuloase, dar acestea întârzie să apară, atunci este momentul să încerci dieta cu ghimbir.



Vei observa că într-un timp destul de scurt vei scăpa de câteva kilograme bune în plus, iar corpul tău se va transforma de-a dreptul. Și asta se va întâmpla pentru că ghimbirul este extrem de eficient în pierderea în greutate. Vei ajunge să slăbești cel puțin 7 kilograme în doar o săptămână cu această dietă, iar în două săptămâni poți slăbi până la 18 kilograme. Pare incredibil, dar este totuși real și posibil dacă vei respecta indicațiile.



Cum se ține dieta cu ghimbir

Acest aliment minune se poate adăuga în orice fel de mâncare pentru gust și savoare. Dacă vei consuma ghimbir cu regularitate, metabolismul tău se va normaliza și vei avea dintr-o dată mult mai multă energie decât de obicei. Ghimbirul este un produs benefic pentru sistemul digestiv, purifică organismul, tractul gastro-intestinal, intestinul subţire şi gros, ficatul și elimină viermii intestinali, conform ele.ro. Mai mult decât atât, ghimbirul reduce grăsimea nesănătoasă din corp, ajută în eliminarea excesului de grăsime din anumite zone ale corpului, în special cea de pe abdomen şi coapse.



Contraindicațiile ghimbirului

Dacă este consumat în cantităţi prea mari are un efect constipant, însă o cantitate mai mică de 10 grame are un rol laxativ asupra organismului. Așadar, rădăcina de ghimbir nu este recomandată persoanelor care se confruntă cu probleme digestive. În plus, pacienţii care au boli de inimă trebuie să evite ghimbirul, iar femeile însărcinate sau cele care alăptează nu au voie să îl consume deloc.



Secretul acestei diete, constă în ceaiul de ghimbir, care ajută foarte mult la slăbit. Este indicat să bei doi litri de ceai de ghimbir, pe toată durata zilei. Cu ajutorul acestuia, vei ajunge să slăbești 7 kilograme, în doar 7 zile.

Cum se face ceaiul de ghimbir

Există mai multe metode de preparare a acestui ceai.

Reţeta 1:

Pune o felie de rădăcină de ghimbir la o cană de apă clocotită, după care lasă să infuzeze timp de jumătate de oră. Apoi, bea ceaiul cu înghiţituri mici, de câteva ori pe zi, înainte de fiecare masă, cu 20 de minute.

Reţeta 2:

Pune în apa clocotită jumătate de rădăcina mărunţită de ghimbir, 60 g frunze de mentă, un praf de nucuşoară, după care lasă amestecul săî infuzeze timp de jumătate de ora. Apoi, filtrează şi adaugă 250 ml suc de lămâie şi 80 ml suc de portocale, amestecă foarte bine totul și consumă ceaiul rece.

Reţeta 3:

Ceaiul de ghimbir se poate amesteca cu ceai verde sau ceai negru. La această combinație, adaugă o lingură de miere de albine şi o felie de lămâie.

Sfaturi care vor face ca dieta cu ghimbir să funcționeze

Ai mare grijă ca în timpul acestei diete să nu consumi mai mult de 1.800 de calorii în fiecare zi. De asemenea, trebuie să renunți la alimente care conțin multe calorii, mai ales la prăjeli și produse procesate. Nu uita să faci mișcare, cel puțin 30 de minute pe zi. În plus, evită consumul de sare în exces.

