DIETA cu mure. Scapi incredibil de ușor de kilogramele în plus

Toate femeile doresc sa aiba un trup de invidiat, tocmai de aceea va prezentam tot felul de regimuri, iar astazi a venit momentul sa vorbim despre dieta cu mure. Intr-o era in care detoxifierea si antioxidantii sunt cuvinte de baza, era momentul sa vorbim despre un astfel de regim de slabire. Si iti va placea, cu siguranta.



Vei ramane uimita cat de multe beneficii au micutele fructe negre, care se gasesc de obicei in zonele salbatice. Aceste minunatii te pot feri de boli cronice, in primul rand. Da, ai citit bine. Dieta cu mure nu are beneficii doar asupra siluetei tale, nici pe departe.

Asadar, poti preveni cancerul si alte boli, precum cele cardiovasculare, intr-un mod intelept. Abunda in vitamine si minerale, iar acest antioxidanti lupta cu maladiile de tipul cancerului. Apropo, nu uita sa consumi cat mai des fructe de padure. Sunt extrem de eficiente si sustin sanatatea organismului.

Dieta cu mure – ce trebuie sa faci pentru a slabi

Asadar, este momentul sa-ti precizam ca 100 de grame de mure au doar 43 de calorii, asa ca lucrurile sunt clare inca de la inceput. In afara de faptul ca au in compozitie polifenoli, antocianine, etc care ne protejeaza de tumori, pot fi foarte usor introduse in alimentatie.

Ce alte boli mai previne consumul de mure?

– diabetul

– hipertensiunea arteriala

– colesterolul “rau”

– bolile vasculare

– problemele oculare

Dar sa revenim la dieta cu mure. Ideea de baza este sa consumi cel putin 150 de grame de mure pe zi. Desigur ca le poti servi intre mese, pe post de gustare. Dar, ar fi bine, sa le introduci si la micul dejun. Adica, pe langa portia zilnica de cereale integrale si lapte vegetal, adauga si cateva mure.

Vei vedea ca prima masa a zilei va capata o savoare aparte. Vei ramane uimita sa afli ca murele iti vor produce o stare de satietate. Au in compozitie si nutrienti, asa ca te vor ajuta sa arzi cu usurinta grasimile. Tesutul adipos va scadea considerabil, in acest fel.

O alta idee buna, in dieta cu mure, sunt smoothie-urile care contin si aceste fructe. Daca mai adaugi si jumatate de banana, seminte de in si putin sirop de artar, vei ramane uimita de aroma sa. Va deveni gustarea ta de regim favorita, garantat!

Murele contin si tanin, care ajuta la mentinerea integritatii tesuturilor. De asemenea, duce la reducerea inflamatiei intestinale. Cei care au hemoroizi si alte boli digestive ar trebui sa le consume, la randul lor.

Spune adio tranzitului intestinal lent si consuma mure, cat mai des ai ocazia. Desigur ca atunci cand elimini toxinele cu usurinta, vor fi arse eficient si kilogramele in plus. Se pare ca cercetatorii americani au ajuns la concluzia ca murele previn in special cancerul la esofag. Urmatoarele prevenite ar fi cancerul de col uterin si cel de san.

In dieta cu mure, vei avea parte de vitaminele: C, E, K, si minerale precum manganul, cuprul si magneziul. Desigur, sunt foarte bogate si in fibre, ceea ce este excelent intr-o dieta. Sa-ti mai spunem ca fibrele previn si cancerul de colon?

Practic, cine consuma mure are o gramada de avantaje, pe langa cele evidente.

Dieta cu mure – slabeste cu spor

Daca intr-adevar vrei sa slabesti, este bine sa mai faci si altceva pe langa faptul de a manca mure. Este vorba despre dieta, desigur ca este indicat sa faci mici sacrificii. De exemplu, ce ar fi sa renunti la fast-food, rontaieli si alte gustari de acest gen?

Uita de sucurile carbogazoase cu zahar si de dulciuri pe baza de faina alba si…zahar! Dar nu fi trista, poti consuma dulciuri vegane, de exemplu. Exista foarte multe retete de mancare sanatoasa, trebuie doar sa le cauti.

Uite un exemplu de meniu, in dieta cu mure: mic dejun – cereale integrale, lapte vegetal, 1/2 banana si mure, o cafea, ceai; Gustare – o mana de mure; Pranz – supa crema de legume, gratar cu salata si orez brun, 2 cuburi de ciocolata neagra; Gustare: smoothie cu mure; Cina – legume inabusite.

Dupa cum vezi, nu este chiar un regim de slabire imposibil. Doar ca vei manca foarte sanatos, succes!