Dietă cu sfeclă roşie. Slăbeşte 5 kilograme în 10 zile

Toată lumea ştie deja cât de benefică este sfeclă roşie pentru sănătatea întregului organism, iar dacă nu ai aflat deja, trebuie să o incluzi chiar de astăzi în alimentaţia ta.



Mai multe studii ştiinţifice au ajuns la concluzia că sfeclă roşie este un aliment extraordinar, care lupta cu demenţă, cu bolile de inima şi cu hipertensiunea arterială.

În plus, sfeclă stimulează oxigenarea muşchilor, iar dacă mergi la sala, atunci trebuie să o consumi înainte şi după fiecare antrenament, iar dietă cu sfeclă roşie de scapă de 5 kilograme în numai 10 zile.

Şi în domeniul frumuseţii este folosită cu succes şi o poţi includecu succes în măştile de faţă naturale.

Pe lângă antioxidanţi, sfeclă roşie este extrem de bogată în vitamine importante pentru bună funcţionare a organismului. Printre ele, vitaminele A, C, E, B1, B2, B2, C, acid folic dar şi fibre, magneziu, fier, cupru şi fosfor. Iar dacă nu ştiai, sfeclă roşie are cea mai mare cantitate de vitamina K conţinută de o legumă.

Sucul proaspăt de sfeclă roşie are efect antiinflamator şi este un remediu perfect pentru stările de epuizare fizică. Pentru efectul sau energizant, sucul de sfeclă roşie este recomandat să fie consumat dimineaţă, la micul dejun.

Persoanele cu tulburări ale tiroidei pot consumă cu încredere sfeclă roşie, căci are o cantitate importantă de iod.

Atunci când vine vorba despre proprietăţile sale anticancerigene, sfeclă roşie este una dintre cele mai lăudate legume. Ea combate apariţia celulelor canceroase şi stimulează producţia de celule roşii. În acest caz, este stimulent excelent pentru sistemul imunitar şi are capacitatea de a elimina toxinele din organism.

Dacă toate beneficii nu te-au convins să o consumi chiar de astăzi, ei bine, sfeclă roşie este un aliat pentru persoanele care vor să slăbească sănătos.

În numai 10 zile, poţi slabi până la cinci kilograme cu dietă cu sfeclă roşie. Sfatul celor care au încercat deja această dietă este să nu uiţi să consumi minimum doi litri de apă pe zi.