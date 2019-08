Dilema ministrului Educației: „Ce să fac cu cheia de la veceu?”

Actualul ministru al Educației, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a oferit un interviu unui post proguvernamental de televiziune în care a vorbit despre prioritățile sale de reformă și „șocurile” pe care le trăiește de când este membru al guvernului.



Domnia sa a mărturisit că a trăit mai multe „șocuri culturale şi profesionale” de când se află în această funcție. Unul dintre aceste „șocuri” a fost să afle că la minister, ministrul are propriul veceu, pe care îl folosește în exclusivitate”.

Ministra Educației a demascat luxul în care trăiau membrii guvernului în perioada regimului oligarhic: „Două cabine, doar pentru un singur ministru!”

„Mi s-a oferit cheia şi eu nu ştiam ce să fac cu ea. Un veceu cu două cabine, doar pentru ministru. Când am văzut cheia nu ştiam ce să fac cu ea. Am fost întrebată dacă să îl deschidem pentru toţi. Am rămas șocată și administratoarea mi-a zis: „Îl deschidem, da?” (…). Eram atât de șocată că nu am mai întrebat detalii”, a spus ministra. Desigur că îl deschidem pentru toţi, am zis”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Doamna Ministru a evitat să precizeze dacă în veceul ministerial era săpun și hârtie igienică.

Ce ține de scandalul alimentelor de calitate dubioasă de la grădinița nr. 177 din Chișinău, ministra spune că persoana responsabilă de achiziții trebuie să fie concediată, plasând responsabilitatea pe Primăria Chișinău sau DGETS.

În cadrul aceluiași interviu, Ministra Educației Culturii și Cercetării (MECC), a explicat că a decis să o păstreze în funcție pe Elena Belei, secretară de stat la MECC numită în funcție de Guvernul Filip, din motiv că acesta este profesionistă și are încredere în corectitudinea ei.