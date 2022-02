Din 1 martie, Moldtelecom majorează tarifele la serviciile pentru Internet și televiziunea prin cablu. Preţul se va ridica de la 10 până la 20 de lei, în funcție de abonament.

Rodica Hurmuzachi, director de marketing la ”Moldtelecom”:

„Noi am ajustat anumite abonamente de Internet și TV care ca preț nu mai erau competitive, erau sub semicostul deservirii și au fost ajustate de la 10 la 20 de lei, în funcție de abonament, dar acestea au fost doar abonamentele existente ale abonaților care plăteau un abonament sub limita costurilor din ziua de astăzi”.

Directorul de marketing al companiei mai afirmă că abonații au fost informați cu 30 de zile înainte despre creșteri, iar cei care nu sunt de acord cu noile tarife au dreptul să rezilieze contractul fără a suporta penalități.

”Moldtelecom” are în jur de 420 de mii de abonați la Internet fix și televiziune.