Din același salariu, Dodon a plecat în vacanță la Maldive și Seychelles, iar colegul său Tudor Deliu s-a odihnit la Cocieri și Călărași

În timp ce președintele Igor Dodon, fiind deputat în perioada 2009-2016, a scos din buzunar zeci de mii de euro pentru cele mai luxoase vacanțe, alături de familie, în Maldive, Dubai sau Seychelles, foștii săi colegi de Parlament nu și-au permis să cheltuiască pentru odihnă mai mult de 1500 de euro în decurs de trei ani.



Tudor Deliu, liderul Partidului Liberal Democrat, care a fost parlamentar în anii 2009-2019, a declarat pentru TIMPUL că, în această perioadă, a putut aduna bani pentru vacanță doar de câteva ori. Cea mai „luxoasă” călătorie a lui Deliu din ultimul deceniu a avut loc anul trecut, având ca destinație Turcia, și a costat puțin peste o mie de euro pentru două persoane. Aceasta s-a întâmplat în pofida faptului că venitul oficial lunar al lui Deliu era mai mare decât al lui Dodon, liberal-democratul activând și în calitate de profesor la Academia de Administrare Publică.

Potrivit lui Deliu, salariul de parlamentar nu este atât de mare, pentru a permite călătorii în destinații exotice. „Pe timpuri, salariul de deputat era de 7200 de lei, iar anul trecut a ajuns la nouă sau zece mii de lei. Nu este o leafă atât de mare, ca să-ți permită vacanțe de lux. Dacă mă refer la umila mea persoană, nu aș putea spune că a fost posibil să fac mari economii, fiindcă există cheltuieli zilnice de rutină. Anul trecut, în august, am fost pentru prima dată în vacanță în ultimii trei ani. Am plecat în Turcia, pe zece zile, și am cheltuit în jur de 1200 de euro pentru două persoane, dacă nu mă înșel. Din 2009 am mai fost de câteva ori tot în Turcia, însă atunci prețurile erau mai mici. În rest, eu stau în R. Moldova, iar în concediu mă duc câteodată la sanatoriile din Cocieri sau Călărași, unde cheltui în jur de patru mii de lei.”

Întrebat din ce surse financiare actualul președinte al țării ar fi putut să plece la odihnă în destinații de lux, pe când era deputat, Tudor Deliu a ironizat, afirmând că „pe Dodon îl ajută părinții”. „Cred totuși că sunt niște falsuri în ceea ce spune el, fiindcă atât salariul de deputat, cât și cel de președinte, nu poate să-ți permită așa fel de călătorii, cu patru-cinci mii de euro de câteva ori pe an. E clar că sunt niște bani de undeva din afară, la care eu nu pot să dau vreo lămurire, pentru că nu am dovezi”, a adăugat fostul parlamentar.

Declarațiile pe venit ale lui Igor și Galina Dodon arată că, în anul 2012, de exemplu, această familie a câștigat circa 13 755 de lei pe lună, pe când Deliu a primit câte 11 127 lei lunar doar din leafa de parlamentar. În 2018, venitul lunar al familiei Dodon a ajuns la 45 166 de lei.

Fiind întrebat de jurnaliști din ce bani și-a achitat vacanțele de lux, despre care a scris recent ZdG, șeful statului a refuzat să răspundă, menționând: „Cheltuielile niciodată nu au depășit veniturile. Noi nu am încălcat nimic”.

Joi, președintele PPDA Andrei Năstase a solicitat Procuraturii Generale să inițieze urmărirea penală pe numele lui Dodon pentru corupție și îmbogățire ilicită. La rândul său, procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că nu instituția pe care o conduce ar trebui să verifice proveniența banilor cheltuiți de familia președintelui pentru vacanțele de lux, ci Autoritatea Națională de Integritate. „Este ANI pentru asta, vom expedia cererea după competență. Dacă vor fi încălcări, vor interveni procurorii”, a subliniat Stoianoglo.