Din cauza încălzirii globale ar putea crește numărul insectelor dăunătoare

Distrugerea culturilor s-ar putea accentua din cauza încălzirii climei deoarece temperaturile ridicate intensifică metabolismul şi creşterea populaţiei de insecte dăunătoare, confor unei noi cercetări.

„Schimbările climatice au un impact negativ asupra recoltelor,” afirmă Scott Merrill din cadrul Universităţii din Vermont, coautor al studiului. „Vom observa o creştere a numărului de dăunători,” adaugă el.

Conform Phys, specialiştii au analizat modul în care insectele dăunătoare atacă trei culturi de bază: orez, porumb şi grău în funcţie de mai multe tipuri de clime. Ei au descoperit că o creştere a temperaturilor globale poate duce la creşterea distrugerii culturilor din cauza insectelor. Pierderile ar putea creşte cu 10-25% per grad de încălzire. O creştere de doar 2 grade Celsius ar putea produce distrugerea totală a culturilor din cele trei categorii, afirmă specialiştii.





Pierderile vor avea loc din cauza intensifiării metabolismuliui insectelor, dar şi din cauza creşterii accelerate a populaţiilor de dăunătoare. Legătura dintre temperaturi şi metabolism este clară „Atunci când temperaturile cresc, metabolismul insectelor este mai accelerator pentru ca acestea să consume mai multă hrană,” a declarat Merrill, cercetător din cadrul UVM's Dept. of Plant and Soil Science and Gund Institute for Environment.

Legătura dintre creşterea populaţiei este mai complexă. Insectele au o temperatură optimă la care populaţia lor se dezvoltă cel mai bine. Dacă temperatura este prea scăzută sau prea ridicată populaţia se dezvoltă mai greu.

Conform studiului, grăul ce creşte în mod obişnuit într-un climat mai răcoros va suferi cel mai mult deoarece populaţiile e dăunătoare vor reuşi să supravieţuiască şi pe perioada iernii.

Sursa: descopera.ro