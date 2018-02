Din cauza internetului, nemulțumirile capătă proporții

O spun clar si raspicat : negestionat bine, internetul poate fi mai mult un pericol decat un suport pentru organizatii sau oameni care vor sa construiasca si sa mentina o relatie cu publicul relevant. De ce ?





In primul rand, este un spatiu cat se poate de liber unde oamenii isi pot manifesta nemultumirile, frustrarile sau opiniile cu privire la oamenii cu care lucreaza sau organizatiile de la care cumpara. Exista website-uri, retele de socializare si grupuri, bloguri si zone de comentarii, publicatii online si zone de comentarii. Si brusc, orice opinie negativa pe care o puteam impartasi familiei sau prietenilor, poate fi impartasita catre sute, mii sau zeci de mii de oameni. De aici, un mic bulgare de zapada se poate transforma intr-o avalansa in toata regula.

Pot fi toate aceste aspecte prevenite ? Cu siguranta nu. Putem preveni o serie de factori, dar pentru ceilalti trebuie doar sa…ne pregatim.





In al doilea rand, dorinta oamenilor de a empatiza si de a sustine ”cauza omului care a fost nedreptatit de o companie, o persoana sau un sef”. Oamenii vor fi permanent alaturi de cel mai ”mic” sau nevinovat..de victima. Este in firea noastra sa avem grija de cei care nu pot avea grija de ei. Poate nu neaparat prin fapte, dar cu siguranta prin cuvinte si comentarii care vor avea loc, surpriza, tot pe internet. Cu cat situatia e mai delicata, cu atat instinctul se va manifesta mai intens.

Mai exista si nevoia de importanta, o nevoie primara foarte puternica. Motiv pentru care oamenii se vor ”lipi” de astfel de situatii pentru a iesi in evidenta sau pentru a se considera utili. Din nou, ei vor sustine cauza si vor lua pozitie, surpriza, tot pe internet.

Apoi, oamenii vor empatiza cu cei care au o problema similara, vor simti la randul lor nevoia sa isi manifeste nemultumirea. Ceea ce initial nu facusera din teama sau rusine, prezenta altor persoane cu probleme similare va reprezenta motivatia perfecta.

Si nu in ultimul rand, internetul reprezinta o puternica sursa de informare. In principiu, orice a fost odata public, va putea fi gasit si peste 4-5 ani. Ceea ce este o problema in contextul in care tendinta la nivelul opiniei publice este de neincredere. Serviciile nu sunt de calitate, produsele nu sunt bune, oamenii vor sa te pacaleasca. Chiar daca ne propunem sa nu bagam in seama astfel de informatii, la nivel de subconstient ele prind mici radacini. Si astfel apare mecanismul de protectie care se poate manifesta prin cautari insistente pe Google : ”Hai sa vedem ce spun si…altii..despre organizatia respectiva…” Daca vor gasi doar lucruri negative, reactia lor va fi una la care nu trebuie sa ne gandim foarte mult.

Este nevoie de doar cateva minute pentru a fi presarata neincrederea, iar internetul reprezinta un mediu extrem de fertil pentru propagarea indoielii. Cum spuneam mai sus, o parte dintre aceste aspecte pot fi evitate si pentru cealalta parte trebuie sa ne pregatim. Pentru ca vestile rele circula repede si e mai simplu sa previi decat sa gestionezi ulterior.

Sursa: Wall-street.ro