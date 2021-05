Din ce raion al R. Moldova este Victoria Grosu Vremeș, nr. 1 pe lista AUR

- Sunteți candidatul surpriza, numărul 1 pe lista Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), se știu puține informații despre dvs, spuneti-ne vă rog câte ceva despre dvs, de câți ani sunteți plecată în Italia și ce v-a determinat sa plecați din RM?

- Nascută în Uniunea Sovietică, mai exact satul Lozova raionul Strășeni, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în aceeași localitatea în care se născuse bunicii mei doar că pe atunci era comuna Lozova județul Lăpușna. România Mare. Deci. m-am nascut pe teritoriul românesc în familia a doi români, Gheorghe Grosu și Maria Avram. Am absolvit 9 clase, la școala medie din satul natal, mi-am continuat studiile la Colegiul Financiar Bancar din Chişinău unde am susținut examenul de Bacalaureat și obținut specialitatea contabil audit. În 2005, dezamagită, scârbită de valorile și principiile după care se ghida societatea - efect al crizei economice, am emigrat în Spania, iar din 2010 mă trăiesc în Roma, Italia. Evenimentele din 2009 mi-au readus spiritul de luptător pentru valorile naționale moștenit de la părinți. Mi-amintesc cum a doua zi după nuntă noastră am mers cu părinții și prietenii la un miting de susținere a forțelor unioniste europene de atunci. Nu am fost membru al vreunui partid, dar am susținut și votat de fiecare dată partidul care îmi reprezenta idealurile și-mi respecta identitatea. Votul meu nu a fost niciodată un vot strategic, a fost un vot al conștiinței. Din 2015 m-am alăturat echipei „Acțiunea 2012” din România care militează pentru idealul meu suprem de reîntregire națională. De atunci am devenit un „țipălău” cum afirma Andrei Năstase, am participat la majoritatea evenimentelor, proiectelor unioniste organizate de George Simion cu „Acțiunea 2012”, în colaborare cu organizațiile tinerilor unioniști din RM. Convinsă că ,Libertatea și progresul RM vin de peste Prut” și doar prin recunoașterea identității românești se poate oferi demnitate oamenilor din acest spațiu indiferent de etnia lor. Crezul meu este cauza națională, urmez idealuri, nu oameni.

