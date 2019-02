Din culisele Underland Wine & Music Fest: Trupele și artiștii care vor evolua la eveniment

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Un ultim mare cap al vechii mafii ruse din New York și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri pe Aeropotul Internațional din Chișinău, autoritățile moldovene interzicându-i pătrunderea în țară. Este vorba de Boris Nayfeld, "cel mai notoriu mafiot" -...

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Lidera PAS Maia Sandu nu are nicio realizare palpabilă în perioada în care a deţinut funţia de ministru al Educaţiei. Bloggerul Corneliu Gandrabur remarcă, într-un articol publicat astăzi, şi faptul că aceasta nu şi-a ajutat nici consătenii săi.

După ce au interpretat o mulțime de ore de muzică balcanică din repertoriul lui G. Bregovic, E. Kusturica, Shantel etc., Jam Band și-au pus un scop să popularizeze muzica populară din Ucraina și Basarabia. Motto-ul lor este „Vorbește în limba muzicii și vei găsi prieteni oriunde!”. Jam Band au cântat e aceeași scenă cu Shantel, „Zdob și zdub”, Nelly Ciobanu, Ion Surucan, Riccardo Folly, Leonid Agutin, Oleg Skripka, Dzidzo și „Duke Time”.

The Twisters – România

Trupa „Satul și oamenii” sau cavalerii rock-ului fermier este o trupă rock din Ucraina care a fost fondată în orașul Harkov în 2002. Membrii trupei sunt participanții celui de-al treilea sezon al show-lui „Ucraina are talent”. Ideea principală, care leagă cei patru bărbați adulți într-o trupă, este ironia și dorința de a fi utili. Balalaika, acordeonul, basul, percuția sunt cheia unei lovituri directe în inimă, creier și ficatul fiecărui individ. Reteta pentru un ”rock de fermă” de succes este destul de simplă: un cântec celebru + o evoluție populară + o engleză ucraineană = ritm de dans și un ocean de bună dispoziție.

Buck It – Australia

Trei săptămâni ne despart de unicul festival subteran din lume - Underland 2019 – Wine Carnival. Pe 23 februarie, în celebrele crame de la Cricova, pe lângă cei cinci kilometri de petreceri, te așteaptă și zece ore de muzică pentru toate vârstele și gusturile. Zeci de artiști din țări precum Italia, Spania, Germania, România, Ucraina sau Rusia vor urca pe cele trei scene ale evenimentului nostru. Și pentru că avem un festival dedicat în proporție de 100% Dragostei, Iubirii și Amorului, și scenele pe care vor evolua muzicanții au denumiri pe măsură - Scena Pasiunii, Scena Inimii și cea Fierbinte! Ne pregătim în forță să cinstim Dragostea și Primăvara sub cea mai îmbătătoare muzică, care ne va accelera hormonii fericirii până la viteza luminii!

