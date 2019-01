Din istoria românilor văzută de ruşi

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Marea Britanie are opţiunea de a institui legea marţială pentru a calma tulburările civile care ar putea apărea în cazul unui Brexit fără acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrată atenţia guvernului, a declarat ministrul sănătăţii, Matt Hancock, relatează Reuters.

Patriarhia Moscovei pierde teren în Ucraina. De la obținerea Tomosului până în data de 28 ianuarie 2019, 142 de parohii ortodoxe au trecut sub administrația Bisericii Ortodoxe Ucrainene Autocefale, informează unn.com.ua, citat de Libertatea Cuvântului.

Dar asta nu este tot: românii nu doar că ocupă teritoriile altora, una din ocupaţiile lor de bază este deznaţionalizarea altor popoare: „Fiind un popor blând şi paşnic, românii peste tot se stabilesc ferm şi atât de bine îşi răspândeşte naţionalitatea, că oamenii din alte popoare, conlocuitoare cu acesta, treptat se românizează. Aşa au românizat mulţi sârbi, bulgari, unguri. Această capacitate extraordinară de a româniza oameni din popoare total diferite se explică prin faptul că românii nu pot şi nici nu vor să înveţe o limbă străină”. Secretul acestui proces de românizare nu este altul decât „femeia română, care este luată în căsătorie, pentru frumuseţea ei, de vecinii slavi şi maghiari”. „E suficient să intre românca în familia cuiva şi toată casa devine românească”, spune un proverb sârb citat de Puţîkovici. Dacă această forţă asimilatoare ar fi fost reală, România Mare ar fi trebuit să fie şi mai mare. Explicaţia pentru toate aceste trăsnăi constă în următoarele fraze: „Dacă poporul român era nu demult pierdut printre naţiuni străine, uitat de toţi, gemând câteva secole sub greutatea jugului turcesc, a reînviat şi a devenit un popor liber şi îi datorează în primul rând Rusiei aceasta. Cu toate acestea, România actuală, nimerind sub conducerea germană, nu ne destăinuie prea multă prietenie şi tot priveşte în direcţia nemţilor”. Ruşii erau nemulţumiţi de orientarea progermană a românilor.

Însă tocmai această caracteristică o face să fie influentă, răspândirea şi mesajul adresat maselor largi fac ca distorsiunile cuprinse să fie extrem de toxice pe termen lung. Puţîkovici recunoaşte originea romană a românilor, însă subliniază: „Limba acestei populaţii s-a îmbogăţit cu multe cuvinte vorbite de popoarele de aici. Cele mai multe fiind cuvintele slave, deoarece slavii, din timpuri străvechi, înconjurau această ţară, din mai multe părţi. Din cauza vecinătăţii apropiate cu slavii şi a relaţiilor permanente cu ei, România a devenit o ţară slavo-romană, adică, jumătate slavă, jumătate romană (latină). În sfârşit, această ţară, împreună cu vecinii slavi şi greci, a fost cucerită de turci, care au dominat-o câteva sute de ani”. Autorul rus nu uită să amintească: „Încetul cu încetul, cu ajutorul Rusiei, România s-a eliberat de sub jugul greu al turcilor şi a format două principate: Moldova şi Valahia, care mai târziu s-au unit în unul singur, cu numele de România”. Adevărul istoric este altul: la procesul de emancipare a românilor de sub suzeranitatea turcă nu a contribuit doar Rusia, ci toate puterile europene interesate de gurile Dunării.

Numele ciobului este cunoscut - Basarabia, iar distorsiunile au cunoscut grade de intensitate diferite, în funcţie de evoluţiile politice ale perioadei în care erau publicate. Să luăm, de exemplu, lucrarea „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor" tipărită în 1898 la Sankt Petersburg sub semnătura lui Feofil Puţîkovici. Nu este o lucrare ştiinţifică, mai degrabă o broşură de popularizare, menită să răspândească un set de cunoştinţe generale.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)