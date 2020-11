Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Vorbeam despre convergență, iar aceasta presupune acțiuni concrete, prin care Republica Moldova să devină mai apropiată de Occident: interconectări energetice, trecerea căilor ferate la ecartament european și renunțarea la cel rusesc, conectarea Chișinăului la autostrada obligatorie ce trebuie să lege Moldova întreagă de vestul Europei, investiții românești în sectoare strategice. Un astfel de program pe termen lung ar trebui să rezulte din vizita pe care președintele Iohannis se pregătește s-o efectueze la Chișinău. Victoria Maiei Sandu a fost impresionantă prin proporții, dar ea trebuie să-și găsească o ilustrare concretă. Iar aici, rolul României devine extrem de important. Și nu doar ca vecin cu o relație specială, ci de avanpost al Occidentului într-o confruntare ideologică la scară globală. Ovidiu Nahoi / www.rfi.ro/

Realitatea însă, este alta. Din Ucraina în Moldova, din Belarus și până în îndepărtatul Kyrgystan, exact modelul rusesc este cel respins de oamenii revoltați. Dacă vreuna dintre țările menționate mai devreme are succes, atunci s-ar putea ca tot mai mulți ruși să-și pună întrebări, ceea ce poate deveni periculos. Iar asta provoacă teamă la Kremlin. Așa că Moscova acționează. Amputează teritorial Ucraina sau îl compromite pe premierul reformist armean Nikol Pashinian, obligându-l să semneze o pace aspră cu Azerbaidjanul, în conflictul din Nagorno-Karabagh.

Dar votul are importante conotații geopolitice, pe care le putem înțelege fie și dacă ne uităm la viteza cu care cancelariile occidentale și liderii instituțiilor europene au felicitat-o pe Maia Sandu. Moldovenii au votat masiv pentru modelul european și l-au respins ferm pe cel rusesc, care s-a dovedit falimentar.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

