Dionis Cenușă: „Maia Sandu intervine ca un factor moralizator”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Deci, intervenția dnei Maia Sandu în procesul de selectare a procurorului nu este altceva decât o încercare a sa de a demonstra superioritatea sa morală față de alți concurenți politici. Și aici, evident, mă refer la președintele Igor Dodon și la socialiști, care, cum am menționat anterior, au demonstrat, să spunem așa, mai puțină ortodoxie în ceea ce privește selectarea unor candidați integri și autonomi din punct de vedere politic.”

Europa Liberă: Haideți să vorbim un pic despre această intervenție. Iată, ce propune, de fapt, Maia Sandu e o soluție OK, din punctul Dvs. de vedere?

