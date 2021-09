Dionis Cenușă: “Verișoara Maiei Sandu” este o metaforă și este despre riscul și percepția de nepotism

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicării strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilității organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite...

Un tânăr din Florești ar fi cerut dar a și primit mită de la două persoane, sub pretextul că le poate ajuta să susțină cu succes examenele de calificare auto și să-și perfecteze permisele de conducere. La a doua tentativă de trafic de influență, bărbatul a fost denunțat și...

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat bugetul apărării pentru următorul an fiscal, documentul a fost adoptat cu 316 voturi, împotrivă - 113 voturi, acesta prevede sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Despre acest lucru a anunțat TASS.

Îi rog mult pe politicieni sa nu încerce să pună presiunea asupra mea, sub nicio formă și de niciun fel.

Posterea despre politica de cadre a PAS ține de modul cum acesta numește oamenii pentru funcții publice. “Verișoara Maiei Sandu” e despre nepotism și e o metaforă care va trăi atât timp cât PAS nu asigură că în funcții publice nu sunt numiți prieteni, verișoare, neamuri etc. Eu nu sunt responsabil pentru faptul că unele surse media manipulează și scot din context ceea ce scriu. Acest lucru se întâmpla de ani de zile și ca acest lucru să înceteze reglementatorul trebuie să sancționeze presa care manipulează. Toată presa.

Aștept să văd ce fel de mesaje vor fi transmise de către Premierul Gavriliță și Ministrul de Externe Popescu partenerilor europeni în timpul deplasării de la Bruxelles (care va avea loc în curând). Realitatea nu coincide întocmai cu ceea de guvernarea vrea sau promite nu doar celor de acasă, dar și actorilor externi. Întrebarea este “câte verișoare/câți verișori” are guvernarea PAS și dacă sunt suficienți pentru a colora tot în galben.

În același timp, Ministrul de Externe Popescu se întâlnește la New York cu reprezentanții Consiliului Europei și cere ajutor pentru consolidarea statului de drept, bunei guvernări, integrității și meritocrație în treburile publice. Votul de astăzi în parlament (ca și modul cum s-a ales conducerea la Comisia Electorală - nu membru al opoziției etc.) este opusul lucrurilor pe care guvernarea le prezintă când vorbește la forumuri internaționale sau la întâlniri bilaterale.

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în timpul deplasării de la Bruxelles) despre ceea ce face guvernarea binomului Sandu-PAS. În loc să ofere poziții importante în baza unor concursuri impecabile și să echilibreze puterea oferind unele funcții celor din opoziție, PAS își plasează proprii oameni în toate funcții. Contează mai puțin profesionalismul (prestația publică), dacă e “verișoara Maiei Sandu” atunci este automat o candidatură mai acceptabilă.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

