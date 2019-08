Dionis Cenuşă: PROTESTELE proprietarilor de restaurante ar fi o primă rândunică, dacă situaţia va fi gestionată INCORECT

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Dionis Cenuşă a explicat de ce este important acest protest şi ce trebuie să va scoate la iveală, politologul consideră că Socialiştilor ar putea să folosească acest prilej pentru a aduna puncte politice. "1. Acest protest va fi primul de la începutul guvernării PSRM-ACUM. Posibil, este o prima rândunică, daca situaţia va fi gestionata incorect si un numitor comun nu va fi gasit (de ex. o solutie de mijloc - 15% TVA sau ceva mai ingenios si fezabil). 2. Proporţia acestui protest, şi interesul populaţiei de a se alătura, va arata cât de arzatoare este problema pentru sector şi pentru societate şi căt de mult ar trebui să se îngrijoreze guvernul. 3. Înca un lucru important pe care îl va elucida protestul este daca Socialiştilor iî abate ca să folosească acest prilej pentru a aduna puncte politice. Or, este complicat ăa faci abstracţie de la dorinţa enormă a Socialiştilor de a caştiga alegerile pentru primaria Chişinau, din această toamnă." Mai multe restaurante din Chișinău își vor sista activitatea pentru a protesta față de mărirea TVA. Ministerul Finanțelor rămâne pe aceeași poziție și nu vrea să coboare taxele

