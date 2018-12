Diplomă dublă în Securitatea Informației pentru studenții Universității de Stat din Moldova

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În Republica Moldova proiectul este implementat în 4 universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, și are în calitate de parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice și Centrul de Telecomunicții Speciale. Activitățile preconizate sunt realizate cu participarea a 9 parteneri europeni, printre care UNINETTUNO (Italia), GIP FIPAG (Franța), CESIE (Italia), University of West Attica (Grecia).

LMPI este un proiect Erasmus+ de dezvotare a capacității și colaborare instituțională și are ca scop crearea unui program de licență și a unui program de master de profesionalizare pentru dezvoltarea, administrarea, managementul, protecția sistemelor informatice și a rețelelor în mediul de afaceri din Republica Moldova, Kazahstan și Vietnam.

Planurile de studii pentru programele de dublă diplomă au fost elaborate în parteneriat cu companiile IT din țară și cu sprijinul partenerilor europeni. Programele prevăd un șir de cursuri noi pentru dezvoltarea cărora cadrele academice din RM au beneficiat de vizite de studiu în țările partenere și au participat la cursuri de perfecționare la Universitatea West Attica, Grecia, și Universitatea UNINETTUNO, Italia. Pentru unele module de Securitate a Informației la Centrul Media UNINETTUNO, cu susținerea experților europeni, au fost înregistrate lecții video care vor fi utilizate în procesul de formare a studenților traseului menționat.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam - LMPI», pe data de 7 decembrie 2018, în orașul Ho Chi Minh, Vietnam, a avut loc întâlnirea rectorilor și reprezentanților universităților partenere în vederea semnării convențiilor interinstituționale cu privire la programele de dublă diplomă oferite de universitățile participante în proiect în parteneriat cu referenții EU ale acestora.

