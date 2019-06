Diplomația rusă vs. Moldova

Cred că Rusia trece acum printr-o fază tactică de intensificare a politicilor sale faţă de reglementarea transnistreană. Probabil, Rusia se teme că, dacă R. Moldova îi reuşeşte procesul de reforme şi apropiere de Uniunea Europeană, atunci în câţiva ani influenţa şi gradul de influenţă ale Rusiei în zonă ar fi mai mici. Şi în acest sens Rusia cred că îşi doreşte să meargă pe o diplomaţie mai activă în regiunea transnistreană, în speranţa că va reuşi să-şi consolideze anumite câştiguri diplomatice în această zonă, va reuşi să folosească Transnistria drept o pârghie asupra R. Moldova ca aceasta să nu se apropie prea rapid de Uniunea Europeană. Şi cred că undeva la Moscova există şi speranţa că, în condiţiile crizei actuale din Europa, a slăbiciunii UE în materie de politică externă, cauza fiind criza economică, Rusia are o şansă mai mare să-şi promoveze agenda sa în regiunea transnistreană.

Nu aş pune prea mare preţ pe schimbările tactice ale diplomaţiei ruse şi declaraţiilor care se aud de la Moscova. Or, în ultimii 20 de ani, Rusia a avut zeci sau chiar sute de schimbări de poziţie, nuanţe în poziţiile exprimate. Însă indiferent de schimbările de nuanţă în poziţiile Federaţiei Ruse, politica foarte consistentă a acesteia era să sprijine perspectiva unei reintegrări care i-ar asigura Transnistriei şi implicit Moscovei un grad de influenţă sporit asupra evoluţiilor din RM, inclusiv în politica sa externă, relaţiile cu UE şi cu partenerii occidentali ai Moldovei. Deci, în acest sens, rămâne să vedem care vor fi acţiunile ulterioare ale Federaţiei Ruse, însă dacă ne uităm la ultimii 20 de ani acestea nu au fost favorabile perspectivelor unei reintegrări sustenabile şi viabile a ţării.

Un articol de: Nicu Popescu

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.