Diplomatul cu „Novichok” / Un membru GRU căutat de INTERPOL s-a dovedit a fi membrul delegației Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului (The Bellingcat)

Grupul de investigaţie The Bellingcat face dezvăluiri inedite despre activitatea unuia dintre cei trei cetăţeni ruşi inculpaţi în Bulgaria în dosarul otrăvirii omului de afaceri Emilian Ghebrev.

Într-o investigaţie realizată împreună cu Tamedia (Elveţia) şi The Insider (Rusia), The Bellingcat prezintă pe site-ul său cazul nebulos al lui Igor Aleksandrovici Gordienko, alias Gheorghi Aleksandrovici Gorşkov, un individ asociat GRU, spionajul militar rus, şi căutat de autorităţile bulgare în dosarul privind tentativa de otrăvire a lui Emilian Ghebrev. Alţi doi cetăţeni ruşi sunt inculpaţi în acest dosar, şi anume Serghei Pavlov şi Serghei Fedotov, conform unui comunicat al Parchetului de la Sofia.

Potrivit investigaţiei The Bellingcat-Tamedia-The Insider, Igor Gordienko a călătorit şi a lucrat sub acoperire în perioada 2008-2015 pentru GRU sub numele de cod Gheorghi Gorşkov. După afacerea Ghebrev, a fost acreditat într-un post diplomatic la Geneva (Elveţia) sub identitatea sa reală. A fost retras din post în grabă, după apariţia unei fotografii cu el într-o investigaţie jurnalistică legată de cazul Serghei Skripal, fostul agent GRU şi colaborator MI6 otrăvit cu agentul neurochimic Noviciok, la fel ca Emilian Ghebrev.

Igor Gordienko s-a născut în 1979, la Bolgrad, un oraş din sud-vestul Ucrainei, în apropierea graniţei cu Republica Moldova, unde tatăl său a condus o unitate militară. La câţiva ani de la naştere, s-a mutat la Moscova, ca urmare a detaşării tatălui său. Nu există informaţii concrete despre şcolile pe care le-a frecventat, dar unele indicii duc către absolvirea Academiei GRU. Prima misiune în străinătate a efectuat-o în ianuarie 2007, cu numele său real, la Cairo, capitala Egiptului, unde a stat timp de 12 zile. După acea călătorie, Igor Gordienko a primit un paşaport cu identitatea falsă Gheorghi Gorşkov, născut în 1977. Şi-a început aventura în străinătate sub această identitate în septembrie 2010, la un an de la înfiinţarea unităţii 29155, cunoscută pentru implicarea sa în diferite acţiuni de destabilizare, începând din Republica Moldova până în Spania. Atunci, în septembrie 2010, Gheorghi Gorşkov, adică Igor Gordienko, a călătorit la Barcelona, în Spania. Tot în acel an a mai vizitat pentru scurt timp Finlanda, Ucraina şi Turcia. S-a mai deplasat în Turcia şi Ucraina în 2011, 2012 şi 2013. Pe lângă cele două ţări, în 2013 a vizitat de două ori Tadjikistanul împreună cu alţi membri ai unităţii 29155, printre care şi Serghei Fedotov, în realitate Denis Sergheev.

În februarie 2014, Gordienko a călătorit sub numele de cod Gorşkov la Praga, capitala Cehiei, iar în iulie, octombrie şi noiembrie acelaşi an a făcut trei deplasări în Elveţia, Franţa şi Italia. La începutul lui 2014, a vizitat oraşul Krasnodar şi Crimeea. În opinia autorilor investigaţiei, el ar fi fost implicat în evenimente legate de anexarea Crimeei de către Rusia, în martie 2014, întrucât câteva luni mai târziu de la producerea acestui act condamnat la nivel internaţional a primit un apartament de lux la Moscova.

Ultimele călătorii ale lui Igor Gordienko sub numele de cod Gheorghi Gorşkov au legătură cu Bulgaria, fiind făcute în primele cinci luni ale anului 2015, via Istanbul (Turcia) şi Belgrad (Serbia). Alte două personaje apar în registrul acestor călătorii: Serghei Fedotov, adică Denis Sergheev, şi Serghei Pavlov, numele de cod al lui Serghei Liutenko.

La scurt timp după eşecul operaţiunii bulgare, Gheorghi Gorşkov dispare de pe radar. În schimb, Igor Gordienko îşi reia călătoriile cu numele său real, dar de această dată în calitate de secretar III pe lângă delegaţia rusă la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Primul său zbor cu un paşaport diplomatic a avut loc la 27 ianuarie 2017, pe direcţia Moscova-Geneva, cu toate că nu figura pe nicio listă de diplomaţi a MAE rus. Prin urmare, autorii investigaţiei îşi exprimă convingerea că nu era decât o acoperire pentru continuarea activităţii în slujba GRU. Un diplomat străin a declarat sub rezerva anonimatului că l-a recunoscut din fotografia publicată în legătură cu Gorşkov pe site-ul Bellingcat. Gordienko şi-a încheiat prematur mandatul la Geneva, mai exact la 31 octombrie 2018, la aproape opt luni de la otrăvirea lui Skripal. Contactată pentru a oferi lămuriri pe tema activităţii lui Gordienko la Geneva, Daria Rudakova, responsabilă de comunicare la delegaţia rusă la OMC, a declarat că nu îl cunoaşte şi a cerut timp pentru verificarea informaţiei. Contactată din nou, nu a mai răspuns la telefon. Nu există informaţii clare despre adevărata activitate a lui Gordienko la Geneva, dar informaţiile intrate în posesia anchetatorilor arată că a vorbit frecvent la telefon cu Denis Sergheev, Aleksandr Mişkin, alias Aleksandr Petrov, şi Anatoli Cepiga, alias Ruslan Boşirov, toţi trei acuzaţi în tentativa de asasinare a lui Serghei Skripal. De asemenea, Igor Gordienko ar fi vizitat mai mult Agenţia Mondială Antidoping, Institutul Politehnic de la Lausanne şi pârtii de schi decât OMC, fapt ce arată că avea alte preocupări decât cele menţionate oficial. În plus, anchetatorii au descoperit o creştere bruscă a interesului unităţii 29155 faţă de Geneva în perioada decembrie 2017 - februarie 2018, manifestat prin călătoriile dese efectuate aici de membrii săi, inclusiv de Cepiga şi Mişkin. La 4 martie 2018, Serghei Skripal a fost găsit inconştient pe o bancă din Salisbury, un oraş liniştit din sudul Angliei, alături de fiica sa Iulia. Cazul Skripal a declanşat o criză diplomatică gravă între Marea Britanie şi Rusia. Arătată cu degetul, Moscova a respins orice implicare în tentativa de eliminare a fostului agent GRU. La 31 octombrie 2018, Igor Gordienko a plecat de la Geneva cu direcţia Moscova. Nu există vreun indiciu că ar mai fi călătorit de atunci cu numele său real în afara Rusiei.

The Bellingcat notează că investigaţia în cazul Gorşkov este unul dintre cele mai lungi şi dificile proiecte ale sale de deconspirare a unui agent GRU.

Sursa: adevarul.ro