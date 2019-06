Directoarea Pieţei Centrale din Capitală, Lilia Buştiuc, a fost demisă

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, revine la Chișinău pe un cal alb după ce Moscova a reușit să impună o guvernare pro-rusă, sub acoperireaeuropeană. De această părere sunt comentatorii politici Nicolae Negru și Petru Bogatu, relateaza deschide.md.

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din...

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a interzis vineri companiilor aeriene ruse să opereze zboruri către Georgia, la o zi după ce vizita unui parlamentar rus la Tbilisi a dus la proteste masive în faţa Parlamentului georgian, potrivit The Guardian.

"Eu nu cunosc ce ar sta la baza deciziei, dar intuiesc şi din discuţiile pe care le-am avut, am devenit pentru ei o persoană incomodă, dar înţelegând că ia foc situaţia au încercat să mă avertizeze, prin diferite metode, să mă elimine", a menționat Lilia Buștiuc, director demis Piaţa Centrală.

"Începând cu ziua de luni şi inclusiv cu ziua de astăzi am avut discuţii cu peste 100 de agenţi economici, care au depus şi sesizări. Sunt acuzaţii destul de grave în demersurile respective se vorbeşte de sume de 7 mii 500 de euro, se vorbeşte de sume de 600 de mii de lei ca taxe care se percep de la agenţii economici", a declarat Ruslan Codreanu, primar interimar.

