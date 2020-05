Directori ai spitalelor din R.Moldova: Ajutorul oferit de statul român a venit la TIMPUL potrivit, deoarece toate stocurile erau pe sfârșite. Tot ce am primit este foarte calitativ

Ajutoarele acordate de Guvernul României pentru combaterea pandemiei de COVID-19 în valoare de 3,5 mil. de euro au început să fie distribuite către instituțiile medicale din Rep. Moldova. Mai multe spitale raionale și municipale au primit, deja, echipamente de protecție pentru personalul medical și medicamente. Managerii instituțiilor spun că ajutorul umanitar este necesar și foarte util în condițiile noilor realităților. Mai mult, ei apreciază calitatea înaltă a echipamentelor de protecție.

Printre beneficiarii ajutorului umanitar oferit de către Guvernul României este Spitalul raional din Edineț. Instituția medicală a primit medicament dar și echipamente de protecție pentru personalul medical care luptă în prima linie pentru tratarea bolnavilor infectați cu COVID-19. Vice-directorul spitalului, Aliona Rusanovschi a remarcat calitatea înaltă a echipamentelor. Ea și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de Guvernul român instituțiilor medicale și angajaților din sistemul de sănătate.

Loading...

„Viziere – 75 de bucăți, respiratoare - 7500 de bucăți, combinezoane – 375 de bucăți, ochelari de protecție – 75 de bucăți, mănuși nesterile – 3000 de bucăți, alcool sanitar de 500 de ml – 900 de flacoane. Sunt foarte calitative și corespund tuturor cerințelor Organizației Mondiale a Sănătății. Sunt foarte utile, suntem foarte mulțumiți Guvernului României că ne-a acordat așa echipament de protecție, dezinfectante și placrimil – medicamente. Era foarte necesar. Noi am încercat să achiziționăm ce am găsit pe piața Republicii Moldova. Tot ce am primit, într-adevăr este foarte calitativ și oferă protecție personalului.”

– Care este situația la spital? Aveți mulți pacienți cu COVID-19?



– Da, avem mulți. Avem în Secția de Boli Infecțioase peste 20 de pacienți. În Secția Terapie Intensivă avem 14 pacienți. Dacă este necesar îi transferăm la nivel republican. Avem cazuri și printre angajații medicali care au lucrat cu pacienții confirmați.

Echipamente de protecție și medicamente au ajuns și la Spitalul raional din Cantemir. În acest raion au fost confirmate până acum 18 cazuri de infecție cu COVID-19. Directorul instituției medicale, Anatol Răcilă, ne-a comunicat că ajutorul oferit de statul român a venit la timpul potrivit, deoarece toate stocurile erau pe sfârșite.

„Un ajutor foarte util, bine punctat și direcționat. Am primit combinezoane care sunt foarte importante pentru noi. Am primit dezinfectat foarte bun și calitativ pentru mâini și suprafețe. O cantitate foarte mare. Am primit măști care, de fapt, sunt respiratoare de o calitate, la fel, foarte bună și o cantitate suficiente. Am primit ochelari, viziere. Cum măștile, cu combinezoanele ne-au salvat deoarece era în stoc, dar pe sfârșite. Dezinfectantul este permanent în folosință și de aceea este binevenit. Practic, a venit totul la țanc.

– Care este situația la Cantemir în legătură cu COVID-19?



– S-au mobilizat toate structurile raionului și am activat în comun și s-a reușit izolarea a domiciliu a tuturor suspecților și contacților. Am reușit să oprim verigile acestea de răspândire și rezultatul este benefic. Noi am externat, deja, patru pacienți, dintre care unul de 82 de ani. Unul se află acum în tratament, dar zilnic avem până la cinci suspecți.

Până în prezent, ajutoarele au ajuns la Centrul de sănătate Râșcani, Centrul medicilor de familie din Ștefan Vodă, centrul de sănătate din Comrat, spitalele raionale din Basarabeasca, Ocnița, Rezina, Drochia și Strășeni, Spitalul de Traumatologie și Ortopedie, spitalul de copii nr.1, spitalul clinic municipal nr.1 și spitalul militar din Chișinău. Potrivit ambasadei României la Chișinău acțiunea va continua în zilele următoare cu distribuiri către alte instituții medicale din Rep. Moldova.



https://radiochisinau.md/